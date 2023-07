Câmara e Adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar

Adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar

A Prefeitura de Foz do Iguaçu acaba de aderir oficialmente ao Sistema.

A assinatura ocorreu durante reunião da Câmara Municipal sobre o assunto e foi anunciada com entusiasmo pelo prefeito Chico Brasileiro (PSD).

Em suma, a pedido do prefeito, nos dias 20 e 21 de julho, os vereadores votaram em caráter de urgência o Projeto de Lei nº 69/2023.

Este dia foi possível graças à flexibilidade da Câmara em convocar uma sessão extraordinária mesmo durante um recesso.

Portanto, cria os requisitos para participação no Sistema Nacional de Segurança Alimentar.

Senso assim, as autoridades municipais se apressaram em cumprir todas as formalidades para que os moradores locais pudessem participar do sistema e participar das políticas públicas estaduais e federais.

O Prefeito Chico, comenta que

“Nós sofremos nos últimos quatro anos com a falta de financiamento do Governo Federal na alimentação escolar das nossas crianças, e com essa reformulação, o Ministério da Educação já dobrou os valores e só este ano devemos receber a mais cerca de R$ 2 milhões para a merenda escolar”.

Primeiro restaurante popular

No ato, o prefeito anunciou um processo licitatório para a construção do primeiro restaurante popular.

Em seguida, explica que o projeto que conta em parte com recursos da revisão orçamentária da Câmara Municipal.

Logo, o secretário da agricultura, Vilmar Andreola, explicou que com a adesão ao Sisan podem garantir maior apoio à agricultura familiar e a projetos sociais.

Concluindo, com o Conselho instalado e com a adesão do Município de Sisan, temos condições de solicitar ao governo federal recursos para a construção de uma cozinha comercial que produzirá 3.000 refeições por dia.

Fonte: Câmara municipal Foto: Christian Rizzi See More (PMFI).