Câmara homenageia Capitão Edson Dal Pozzo

A Câmara agradece o esforço do capitão pelo projeto Horta Solidária

O Capitão Edson Dal Pozzo recebe homenagem com uma moção de aplausos apresentada pelo Deputado Adnan El Sayed.

Na quarta-feira, 22 de novembro, a Câmara de Foz do Iguaçu reconheceu o capitão Edson Dal Pozzo, do 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

A moção de aplausos – 12/2023 – foi redigida pelo vereador Adnan El Sayed (PSD) e assinada por outros vereadores, reconhece os serviços relevantes da colônia na cidade em cooperação com a Polícia Militar e a coordenação do projeto Horta Solidária.

Representantes empresariais, chefiados pelo presidente do Sindicato João Morales (União Brasil), participaram da apresentação do projeto.

Em seu discurso, o deputado Adnan El Sayed exibiu um vídeo sobre o assunto.

“Alguém que trabalha com muito amor, carinho e zelo por aquela horta. Era uma visita que deveria durar 20 ou 30 minutos. Ficamos duas horas, por conta dos detalhes, a paixão com que o capitão falava com a gente sobre a horta”, diz Adnan, relembrando sua primeira visita na horta organizada por Dal Pozzo.

“Este é um projeto incrível que produz uma grande quantidade de alimentos saudáveis ​​e livres de pesticidas, a maior parte dos quais é doada a residentes ou organizações locais”, disse Adnan.

Edson Dal Pozzo

“Graças ao programa de horta solidária, efetivamos o cumprimento de penas alternativas equivalentes a quase meio milênio de condenação. Isso seria inútil se as pessoas não tivessem melhorado no processo”.

E ainda, para demonstrar o trabalho realizado na horta, os participantes puderam degustar amostras de plantas comestíveis não tradicionais (PANC) cultivadas no projeto.

O projeto Horta Solidária

Nasceu em março de 2017 com o objetivo de tornar efetivo e proveitoso o cumprimento dos serviços comunitários do município, prestados pelos próprios detentos encaminhados pela Justiça Federal.

Este projeto é uma colaboração entre a 4ª Vara Federal e o 14º BPM. A produção de frutas e hortaliças é consumida em instituições como Apae, Casa de Apoio, Centro de Nutrição Infantil, Guarda Mirim, Lar dos Velhinhos e algumas universidades da cidade.

