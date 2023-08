Câmara Municipal aprova aumentos salariais para enfermeiros, técnicos e auxiliares

O plenário aprovou por unanimidade que a Prefeitura aumente os salários de quem ganha abaixo do padrão mínimo.

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu aprovou na manhã desta quarta-feira, 23 de agosto, com urgência o Projeto de Lei 107/2023, que permite que autoridades administrativas aumentem os salários dos profissionais de enfermagem.

Este complemento é pago a quem ganha abaixo do salário mínimo R$ 4.750,00 para enfermeiros e R$ 4.750,00 para enfermeiros; R$ 3.325,00 para técnicos de enfermagem; Auxiliares de enfermagem e parteiras R$ 2.375,00.

O vereador Alex Mayer (PP), que representa o prefeito, disse “Hoje foi aprovado por unanimidade para que autorizasse o chefe do executivo proceder o pagamento desse completivo para essa classe tão importante e também tivemos o próprio ofício do Sismufi, do sindicato, sendo favorável a essa decisão”

Aprovado por unanimidade no primeiro e segundo turnos de votação, o projeto inclui enfermeiros, enfermeiros do trabalho, enfermeiros do SAMU, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e auxiliares de enfermagem do trabalho 1996 e enfermeiros do PSF e enfermeiros do PSF. assistente. Promulgada pela Lei nº 1.997, de 13 de março, Lei nº 3.310, de 15 de fevereiro de 2007.

Fonte: Câmara Municipal PMFI;