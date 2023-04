Câmara municipal e o Prêmio Fernanda Caroline Cardias

Nesta terça-feira, 25 de abril, a Câmara Municipal promove a primeira edição do Prêmio Fernanda Caroline Cardias

Cerimônia homenageia jogadores e entidades esportivas de Foz do Iguaçu.

O prêmio é dedicado a atletas e federações esportivas e leva o nome do atleta iguaçuense, hexacampeã brasileira de rafting e também campeã de canoagem slalom iniciante.

Nanda foi conhecida como integrante da Seleção Brasileira Sub-23, tendo conquistado medalhas mundiais na República Tcheca, Brasil e Nova Zelândia.

Ela morreu repentinamente em 13 de setembro de 2015, após passar por uma cirurgia para retirar um tumor cerebral enquanto passava dias em Foz do Iguaçu antes da delegação brasileira participar da Copa do Mundo na Indonésia.

A solenidade, que ocorrerá no Plenário desta Casa de leis às 9h.

Vale ressaltar que é de autoria do vereador Adnan El Sayed (PSD) e ocorrerá em atendimento à Lei n° 5.165, de 04/10/2022.

A solenidade, que acontecerá no plenário da Câmara dos Deputados às 9h, foi preparada pelo deputado Adnan El Sayed (PSD) e será realizada nos termos da Lei nº 5.165, de 10 de abril de 2022. Confira os vencedores desta edição.

Os homenageados dessa primeira edição pela Câmara Municipal são:

Instituto Meninos do Lago: Fundada em 2011, se dedica a promover a cultura da canoagem como forma de lazer, além de oferecer práticas de olimpismo e paralimpismo, atendendo jovens atletas de escolas públicas, cadeirantes e amputados e mulheres com câncer de mama (Adnan El Said -PSD).

O atleta Willian Brandão de Oliveira, apaixonado pelo futsal, é detentor dos títulos do Campeonato Paranaense Sub-20 e da Liga Nacional de Futsal, ficando em terceiro lugar em sua primeira competição m também foi Bicampeão Paranaense em 2018 e 2019. Hoje é capitão e um dos principais jogadores do Foz Cataratas Futsal (Alex Meyer – PP).

Associação Esportiva de Judô de Iguaçu: fundada em 2013 pela Sensei Karen Chamas, a instituição conta com campeões estaduais, medalhistas nacionais e dois atletas internacionais, estes que compõem a seleção brasileira de base (Anice Gazzaoui – PL).

Lavinea Isabelle Fiori – praticante de Badminton com mais de 30 disputas a nível municipal, estadual, nacional e internacional, já disputou e foi campeã de vários campeonatos (Cabo Cassol- Podemos).

Felipe Izidoro da Silva, atleta no salto triplo e salto em distância, já medalhista no salto em distância e nos 100m rasos (3º lugar) e Campeã Paranaense: triplo sub 16 e altura. Medalhista do Campeonato Sul-Americano Sub-20, Medalha dos Jogos Adulto e Sub-23, e campeão dos jogos da juventude (Dr. Freitas – PSD).

Arlindo de Jesus – Em 2017 disputou sua primeira prova em Medianeira e começou a correr onde terminou em segundo lugar em sua categoria. Até hoje já participou de 67 corridas e somou 63 pódios. Na são Silvestre em São Paulo, ficou em 483º lugar entre 38 mil atletas inscritos (Edivaldo Alcântara – PTB).

Marcos Aparecido de Souza – com uma promissora carreira militar, é idealizador, organizador e competidor da Corrida da Polícia Militar em Foz do Iguaçu. A primeira vez foi em 2008 com apenas 124 inscritos, já a última prova contou com mais de 1.200 inscritos e atletas de 12 estados brasileiros. ( Galhardo- Republicano).

Dirceu Moreira dos Prodígios – fundou uma equipe de futebol no conjunto residencial Sol de Maio (1993) e revelou-se um grande incentivador do clube “12 de Outubro” (Jairo Cardoso – União).

Emanuel dos Santos – Popularmente conhecido como Mané, foi bicampeão paranaense de futsal, bicampeão junioeres, bicampeão de futebol amador e também campeão brasileiro interclubes de futsal. Hoje, é um dos mais conhecidos técnicos das categorias de base do Paraná, conquistando diversos títulos estaduais e nacionais, além de centenas de títulos municipais e regionais (João Morales – União).

Claudio Enrique Lopez de Lisboa – Formado em Educação Física pela UEL e pós-graduação nas seguintes áreas: Basquete da FATEB. Métodos e técnicas de ensino da UTFPR. Docência no Ensino Superor pela UDC, ele já atuou como auxiliar técnico da Seleção Brasileira sub-15 sul-americana no Chile; sub-19 brasileira na Hungria; sub-15 e sub-16 brasileira no Equador; e sub-14 feminina, campeã sul-americana (Kalito Stoeckl – PSD).

Anderson Centurion – É mestre Dan de Sipalki-Do pela Confederação Brasileira de Sipalki-Do, é idealizador da Associação Iguaçuense de Sipalki-do, Kontakto Escorpion Fighter, que recebeu o título de utilidade pública em abril de 2022 (Marcio Rosa- PSD).

Odemilson Beltrame – Atleta profissional conhecida pelo apelido de “Nina” e jogador de futebol que joga na lateral direita (Ney Patrício – PSD).

Associação Esportiva JudoFoz – O Instituto JudoFoz é uma entidade privada sem fins lucrativos, fundada em 2009, que incentiva a participação em diversas competições e treinamentos de nível estadual, nacional e internacional e já liderou diversos pupilos e medalhistas mundiais (Rogério Quadros – PTB).

A Federação de Basquete de Foz do Iguaçu – Com título de utilidade pública, a instituição firmou parceria voluntária com a Itaipu Binacional em 2015 e vem crescendo desde então, atendendo mais de 600 crianças com projetos esportivos e promovendo o treinamento de basquete (Yasmin Hachem -MDB).

Fonte: Câmara Municipal.