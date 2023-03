Campanha de vacinação contra Gripe

Iniciou hoje dia (28/03) a campanha de vacinação contra a Gripe.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu na última quarta-feira (22) a primeira remessa de vacinas para dar início à 25ª campanha nacional de vacinação contra a gripe.

Um lote de 388 mil vacinas será armazenado no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e distribuído às unidades de saúde.

A vacinação contra influenza é administrada anualmente de acordo com as normas do Programa Nacional de Imunização (PNI).

A vacina é trivalente, fabricada pelo Instituto Butantan e distribuída na rede pública de saúde.

A composição da vacina muda a cada ano, dependendo de qual cepa do vírus está em circulação atualmente.

A vacina de 2023 consiste no vírus H1N1 (Sydney), H3N2 (Darwin) e cepa B (Victoria).

De acordo com a Diretora da 9° regional de Saúde, Iélita Santos, todas as unidades de Saúde dos municípios que abrangem a 9° regional de saúde já receberam o imunizante e iniciaram a campanha.

A primeira etapa em Foz será para os seguintes grupos prioritários (até 14/04):

Gestantes, puérperas, idosos, povos indígenas, trabalhadores da saúde, imunocomprometidos, funcionários do sistema prisional, pessoas com deficiência permanente.

Fonte: Ministério da Saúde.