Centros de Competências do PTI-BR apresentam soluções tecnológicas no Rio Innovation Week

Diversas soluções em Inteligência Artificial (IA) estão sendo apresentadas pelo Parque Tecnológico no evento.

Inciativas em Inteligência Artificial (IA) estão sendo destaque no estande do Parque Tecnológico Itaipu-Brasil (PTI-BR) no Rio Innovation Week (RIW), maior encontro de tecnologia, inovação e negócios da América Latina. As soluções estão sendo apresentadas ao público do evento pelos Centros de Competência de Tecnologias Abertas e IoT e Inteligência Artificial.

O Centro de Tecnologias Abertas traz um robô didático, que tem como objetivo ensinar lógica de programação com metodologia em blocos e um simulador de drone, que possibilita uma primeira experiência do público com o equipamento.

Fazem ainda parte dos atrativos um kit de eletrônica para demonstrar conceitos em física, além da demonstração das plataformas MoVE (Sistema de Compartilhamento de Veículos Elétricos), SIMA (Sistema de Coleta de Dados das Estações Climáticas) e Smart Office (Gestão Eficiente de Ambientes Corporativos).

O Centro de Inteligência Artificial apresenta um jogo que avalia as expressões faciais das pessoas utilizando inteligência artificial e uma plataforma de visão computacional que detecta pessoas e itens que passam em frente ao stand do Parque Tecnológico. Outro destaque é o sistema de monitoramento e emissão de alertas sobre presença de onças, implementado em parceria com o Parque das Aves, em Foz do Iguaçu.

Competência em IA

Segundo o diretor técnico do PTI-BR, Rafael Deitos, o evento é uma ótima oportunidade para o PTI-BR mostrar soluções desenvolvidas utilizando técnicas de Inteligência Artificial para o público e, em especial, se conectar com empreendedores, investidores, profissionais, instituições de pesquisa e ensino, que tenham interesse por inovação e tecnologia. “Um dos nossos objetivos é se tornar referência em inovação utilizando IA e no Rio Rio Innovation Week estamos tendo a possibilidade de apresentar nossa expertise e competências na área para todo o Brasil, expondo tecnologias e inovações que podem contribuir com diversos segmentos do mercado”, afirmou.

Sobre o RIW

O Rio Innovation Week (RIW) está sendo realizado entre 08 e 11 de novembro no no Pier Mauá (RJ). O evento espera reunir cerca de 700 palestrantes, mais de 200 empresas expositoras e mais de 2.000 startups para debater sobre o futuro de diferentes segmentos do mercado que movem a economia. O estande do PTI-BR está localizado no espaço Sociedade 5.0, local que tem como proposta unir as inovações que possibilitam maior qualidade de vida para o cidadão.

Créditos: Eddie Machado/PTI-BR.