City Center Iguazú gera novas conexões no Festival das Cataratas

A 17ª edição do Festival das Cataratas trouxe para Foz do Iguaçu (PR) muitas negociações, entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro, onde o Cassino City Center Iguazú marcou presença pela primeira vez no evento do setor turístico.

O stand foi palco de novas parcerias e muita visibilidade para o entretenimento na cidade argentina de Puerto Iguazú.

Para Gisela Ilcobish, Gerente de Marketing do City Center Iguazú, essa é a melhor oportunidade de posicionar a marca argentina no mercado de turismo brasileiro. Além disso, Gisela também enfatizou algumas novidades para 2023: “Teremos um lançamento de clube de jogadores, muitos sorteios, shows e, também, uma liga de poker a nível internacional”.

Durante os dias de evento, os visitantes puderam concorrer a uma noite de hospedagem no Iguazú Grand Hotel, um jantar para duas pessoas no Crown Bar e $2.000 (pesos argentinos) em créditos para jogar no cassino.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone +54 9 3757-676630 ou pelo e-mail iguazu.atc@citycenter-iguazu.com.ar, e não deixe de acompanhar o City Center Iguazú nas redes sociais Facebook City Center Iguazú e Instagram @citycenteriguazu.

Créditos: City Center Iguazú.