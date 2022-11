Com a temática de Smart Cities, PTI-BR encerra participação no Zero Summit

O encontro é considerado o maior evento sobre descarbonização da América do Sul. Representantes do Parque Tecnológico Itaipu – Brasil contribuíram com diversas discussões nos painéis temáticos.

Eficientes, conectadas e sustentáveis. Desta forma, as cidades inteligentes (smart cities) são aquelas que buscam proporcionar um ambiente urbano que promovam a qualidade de vida para os cidadãos em consonância com a sustentabilidade ambiental e desenvolvimento econômico. Com essa temática, o Parque Tecnológico Itapu- Brasil (PTI-BR) encerrou sua participação no Zero Summit, encontro de líderes de diversos setores que discutiram alternativas para um futuro com zero emissões de carbono, entre os dias 3 e 4, no Hotel Mabu, em Foz do Iguaçu.

O analista de negócios e inovação do PTI-BR, Rafael Campos, apresentou algumas iniciativas que a instituição vem desenvolvendo, junto à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Itaipu Binacional e a Prefeitura Municipal, como a instalação de infraestruturas e criação de ambientes de teste e validação (sandbox) que impulsionam a geração de negócios, crescimento e criação de empresas.

As políticas públicas necessárias e o papel da população dentro do contexto das smart cities deram o tom do painel sobre o assunto, que contou, ainda, com a presença da diretora de Programas e Projetos do ITAI, Alessandra Bussador; do sócio-fundador da Pinkfarms, Mateus Delalibera; o diretor de produtos e tecnologia da Maplink, Victor Trafaniuc; e o presidente da Enel x Brasil, Francisco Scroffa.

Para os especialistas, as iniciativas empregadas nas cidades precisam ser intuitivas e facilmente assimiladas pelos habitantes. Para isso, é preciso considerar, principalmente, as diferentes gerações que compõem os mesmos espaços e como elas se relacionam com as tecnologias.

Para além das discussões tecnológicas, Rafael Campos, destacou ainda a importância do estímulo ao desenvolvimento de capital intelectual para atuar dentro desse contexto.

“A gente tem esse desafio de sensibilizar a sociedade e, ainda, formar mão de obra qualificada que será necessária para construir as cidades do futuro”, concluiu Campos.

Você pode acompanhar como foi o último dia da programação do Zero Summit no endereço: www.zerosummit.com.

Sobre o Zero Summit

Após dois anos no formato virtual, a edição de 2022 do Zero Summit – o maior evento sobre descarbonização da América do Sul – aconteceu presencialmente nos dias 3 e 4 de novembro, no Hotel Mabu Thermas Grand Resort, em Foz do Iguaçu.

O encontro reuniu instituições, empresas e lideranças de diferentes setores para debater sobre iniciativas em prol de um futuro com zero emissões de carbono. O Parque Tecnológico Itaipu – Brasil foi um dos patrocinadores dessa edição.

Créditos: PTI-BR.