Comemoração do Ano Novo Chinês!

Será comemorado nesse domingo 05/02 a passagem de ano na cultura chinesa

O Ano Novo Chinês segue o calendário lunar, que se baseia em 12 ciclos da lua.

É importante observar que o calendário lunar não está sincronizado com os horários sazonais, que se baseiam no tempo de rotação da Terra ao redor do Sol. Isso requer a adição de um mês ao calendário chinês a cada três anos. Também tem 12 meses, com exceção de 13 meses em anos bissextos.

A principal diferença em relação ao calendário utilizado no Brasil é que o calendário gregoriano é um calendário solar e se baseia justamente na rotação da Terra ao redor do Sol. Nosso calendário está atrasado por algumas horas e precisa ser atualizado a cada

anos.

A véspera de Ano Novo é um dos feriados mais importantes e populares da cultura chinesa.

Isso está acontecendo não apenas na China, mas também em países como a Coréia do Sul e o Japão. Outros países com grandes populações chinesas também têm comemorações importantes.

Oficialmente, o dia de Ano Novo é um feriado de três dias, mas a maioria das lojas fecha por sete dias. Assim, com efeito, toda a primeira semana do ano é considerada feriado.

Outra prática do calendário chinês é referir-se a um animal diferente a cada ano. O costume teve origem no budismo, onde conta a história de que Buda convidou animais para um banquete, mas apenas doze deles compareceram. O coelho é o que representará o ano de 2023.

Segundo a mitologia chinesa, a tradição de comemorar o Ano Novo é que um velho apareceu em uma aldeia, vestido de vermelho, decorou as ruas com lanternas e inscrições vermelhas e disse que soltar fogos de artifício significava afastar o monstro chamado Nian.

Na China de hoje, a celebração do Ano Novo é uma época em que milhões de pessoas retornam a seus países de origem para passar alguns dias com suas famílias. Para muitos, esta é a única vez em que se reunirão com suas famílias, por isso não é incomum a troca de presentes.

Nas áreas rurais da China, o Ano Novo também tem grande significado, pois marca o período de preparação de plantio do arroz, uma das principais culturas da agricultura local.