Competindo “em casa”, atletas se consagram no Sul-Americano

Canoístas da seleção que treinaram em Itaipu e egressos do projeto Meninos do Lago, apoiado pela empresa, conquistaram medalhas pelo Brasil e pelo Paraguai.

Ana Sátila e Pedro Henrique Gonçalves, o Pepê, atletas da seleção de canoagem que durante anos treinaram no Canal Itaipu, mais uma vez brilharam em uma competição internacional. Desta vez, nas provas dos 12º Jogos Sul-Americanos – Assunção 2022, disputadas em Foz do Iguaçu (PR). Além deles, outros três canoístas formados pelo projeto Meninos do Lago, apoiado pela Binacional, conquistaram medalhas nesta sexta-feira (14), último dia da competição: Kauã Luiz Amaral da Silva, pelo Brasil; e Ana Paula Fernandez Castro e Leonardo Lucas Curcel, ambos pelo Paraguai.

Para o delegado técnico internacional da competição, Argos Gonçalves Dias Rodrigues, a competição de canoagem, incluída pela primeira vez nos Jogos Sul-Americanos, foi um sucesso. “Foi uma sorte para todos nós termos essa competição no melhor palco possível, que é o Canal Itaipu. Colaboramos muito para o sucesso dos jogos, que estão entre os maiores eventos esportivos já realizados no Paraguai”, afirmou.

Para Ana Sátila, ouro na Canoa Feminina nesta sexta-feira, foi uma alegria muito grande competir na Itaipu. Ela já havia conquistado um ouro no K1 Extremo na quarta-feira (12). “A organização foi espetacular, o ambiente, incrível, e a torcida que o Paraguai trouxe foi muito bacana”, afirmou a atleta, destacando que busca participar do maior número possível de competições para apoiar a canoagem brasileira e sul-americana a seguir crescendo. Na mesma categoria, a prata ficou com Ana Paula Fernandez Castro, pelo Paraguai, e o bronze com a argentina Iris Nerea Castiglione.

Pedro Henrique, o Pepê, conta que se emocionou ao competir no mesmo lugar onde deu os primeiros passos (ou remandas) no esporte. Fechou a competição com duas medalhas de ouro: K1 e K1 Extremo. “Toda vez que volto para cá passa um filme na minha cabeça, de como fui acolhido como um filho aqui na Itaipu”, disse. “Estou muito feliz, porque estava muito bem preparado e confiante de que conquistaria essas duas medalhas, apesar de uma lesão que tive no ombro neste ano”. No K1 masculino, disputado nesta sexta, a prata ficou com o argentino Lucas Ignacio Rossi e o bronze com Andraz Alejandro Echeverria, do Chile.

Omira Maria Estacia Neta comemorou muito o ouro na categoria K1 feminina. “Foi um pouco mais fácil para mim, por competir no lugar onde treino”, disse a atleta, que dedicou a medalha à irmã, Ana Sátila, sua grande incentivadora. A prata foi para a argentina Maria Luz Cassini e o bronze para Ana Paula Fernandez Castro. As provas de sexta ainda tiveram a Canoa Masculina, com ouro para Sebastian Maximiliano Rossi (Argentina), prata para Leonardo Lucas Curcel (Paraguai) e bronze para Kauã Luiz Amaral da Silva (Brasil).

A competição

Disputados de forma quadrienal, como os Jogos Olímpicos, os Jogos Sul-Americanos acontecem desde 1978. Em 2022, eles são sediados pelo Paraguai. São quatro sedes em todo o País, incluindo a capital Assunção, região metropolitana, e a usina hidrelétrica de Itaipu, onde o início da competição foi acompanhado pelos diretores-gerais Anatalicio Risden Junior (Brasil) e Manuel María Cáceres Cardozo (Paraguai), e o ministro de Esportes do Paraguai, Diego Galeano Harrison.

Os jogos dão qualificação para disputar vagas nos Jogos Pan-Americanos de 2023 que, por sua vez, distribuem as vagas para os Jogos Olímpicos Paris 2024.

Créditos: Rafa Kondlatsch/Rubens Fraulini/Itaipu Binacional.