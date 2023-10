Composição do Conselho Universitário da UNILA – CONSUN

Conselho Universitário da UNILA elege membros da comunidade externa para sua composição

Organizações públicas ou privadas devem indicar candidatos para CONSUN até 22 de outubro

O CONSUN é o órgão máximo normativo, deliberativo, de planejamento e de controle nos planos acadêmico, administrativo, financeiro, patrimonial e disciplinar da UNILA, e reúne-se mensalmente em caráter ordinário, ou extraordinariamente sempre que necessário.

O Conselho de Universidades da UNILA emitiu edital solicitando a nomeação de representantes de comunidades externas aos seus membros com permissão para recondução para mandato de um ano.

Os representantes (titular e suplente) poderão ser indicados por instituições públicas ou privadas, pessoas jurídicas ou associações.

As inscrições para inscrição deverão ser enviadas para o e-mail consun@unila.edu.br.

Como devem proceder?

As instituições interessadas em ingressar no CONSUN, por meio de seu representante legal ou de seu conselho representativo, deverão enviar ofício contendo o nome da instituição, pessoa jurídica ou associação, além dos nomes dos representantes indicados, incluindo titulares e suplentes.

Funcionários atuais da universidade não são elegíveis para participar.

Além disso, a seleção do candidato é através da eleição de membros do CONSUN no dia 27 de outubro.

Novos conselheiros

Uma vez nomeados novos conselheiros, eles iniciam atividades como participação de reuniões, pesquisas, participar de debates e encontrar soluções para os problemas em discussão.

E ainda, exerça o seu direito de voto na tomada de decisões, e ainda, participar de comitês e relatoria de processos.

As seguintes instituições já contam com representantes de comunidades externas no CONSUN:

Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, Fundação Parque Tecnológico Itaipu, Biblioteca Comunitária Cidade Nova Informa, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu.

O CONSUN é o órgão máximo normativo, consultivo, de planejamento e de governo da UNILA.

Abrange as áreas acadêmica, administrativa, financeira, doméstica e disciplinar e se reúne mensalmente, regularmente ou ad hoc conforme necessário.

Fonte: Imprensa UNILA.