Concurso Itaipu – 15,4 mil pessoas

Segundo as primeiras informações do organizador do certame – Cebraspe – as provas do concurso Itaipu Binacional foram realizadas neste domingo (21) em Foz do Iguaçu e Curitiba.

Contou com mais de 15,4 mil pessoas das 21 mil inscritas

Esse número é referente a 71,3% dos candidatos inscritos para os cargos de nível técnico e médio (com abstenção de 28,7%) e 74,1% dos concorrentes para cargos de nível superior (abstenção de 25,9%).

De acordo com o edital, a consulta individual dos gabaritos oficiais estará disponível das 19h de terça-feira (23) até as 18h de quinta-feira (25).

Divulgação dos resultados preliminares

Demais datas, inclusive a divulgação dos primeiros resultados, serão divulgadas por meio de comunicados subsequentes publicados eletronicamente no site da Itaipu e Cebraspe.

O diretor-executivo da Binacional, Iggor Gomes Rocha, acompanhou os candidatos no ingresso na Escola Estadual Paulo Freire, na Vila C, em Foz do Iguaçu.

Ele elogiou o número de candidatos – mais de 21 mil no total – e disse que o concurso da Itaipu faz parte do esforço do governo federal para retomar os concursos públicos este ano.

“Nossa ideia é reforçar e oxigenar os quadros da empresa.

A gente valoriza muito a carreira, para que ela se torne mais atrativa, e ver pessoas de vários Estados tentando realizar o sonho de entrar na Itaipu é um momento de muito orgulho para a empresa”, afirmou o diretor.

Sobre o processo

O processo foi lançado em outubro do ano passado para contratação de 31 cargos de nível médio, técnico e superior. A expectativa é de contratação imediata, assim que o processo for concluído, e formação de cadastro de reserva.

Os salários iniciais de R$ 4.005,76 a R$ 8.902,45 e ampla política de benefícios, como auxílio-alimentação, plano de previdência privada, participação nos resultados, plano de saúde médico-hospitalar e odontológico extensivo aos dependentes, e auxílio-educação para os filhos até a conclusão do nível médio, dentre outros.

Fonte: Imprensa Itaipu Binacional.