Concurso Público – UNILA lança novo edital

A Universidade Federal de Integração Latino-Americana (UNILA) de Foz do Iguaçu lançou um novo edital para o concurso público de carreiras de técnico-administrativo em educação. Ao todo são 41 vagas nos níveis médio, técnico e superior.

O edital de seleção prevê a reserva de vagas para candidatos com deficiência e autodeclarados negros (pretos e pardos).

Os cargos de nível médio são: Assistente Administrativo (21) , Técnicos de Laboratório/física (1) Técnico de Laboratório e Edificações(1), Técnico de Tecnologia da Informação (6) e Técnico em Contabilidade (1). Para os cargos de nível superior incluem: Administrador (2), Analista de Tecnologia da Informação (3), Assistente social (1), Médico (1) e Técnicos em Assuntos Educacionais (3). A remuneração inicial é de R$ 2.446,96 para cargos dos níveis médio e técnico e R$ 4.180,66 para cargos de nível superior.

A banca organizadora da prova será a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), e consistirá numa prova objetiva e classificatória. As incrições poderão ser realizadas a partir do dia 05/01/2023 na página da UNIOESTE.

Cronograma:

Inscrições: 05/01/2023 até 09/02/2023;

Data limite para pagamento da taxa de inscrição: 10/02/2023;

Data do concurso público: 12/03/2023.

Mais informações podem ser encontradas no edital e seus anexos.

Fonte: Unila.