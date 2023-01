Concurso Sebrae de Inovação – “Frete Seguro”

Alunos e um servidor da Unila da UNILA desenvolvem Soluções Inovadoras para o Transporte de Cargas, chamada de Frete Seguro

E com isso, os dois vencedores do Concurso Sebrae de Inovação, visam revolucionar o mercado de transportes, com o projeto Frete Seguro ( 3º lugar).

Os representantes da UNILA foram premiados pelo projeto Frete Seguro, solução que conecta pessoas que precisam se deslocar com rapidez, economia e segurança com empresas transportadoras.

Ao todo, 25 equipes de diversas universidades do Paraná participaram da competição.

Os três primeiros colocados participarão de um programa para acompanhar e aperfeiçoar as ideias, oferecido pelo Sebrae, para uma visita técnico pelo ecossistema de inovação de Florianópolis/SC.

A ideia de “Frete Seguro” surgiu das dificuldades que Victor e Marco Polo tiveram para fazer mudança domiciliar.

O projeto foi desenvolvido em workshops do Startup Garage, programa do Sebrae e do Núcleo de Inovação e Tecnologia da UNILA.

Visa fortalecer o empreendedorismo e estabelecer programas de criação de startups em instituições de ensino superior.

“Quando Victor teve que fazer a grande mudança do Acre para Foz, ele percebeu como era difícil encontrar caminhão e profissionais adequados.

Falou sobre os problemas que havia estudado e as possíveis soluções. Logo percebi que os problemas familiares dificultavam transferências de curto prazo difíceis”, diz Marco Polo.

Durante o Startup Garage, a equipe investigou o problema do emprego no transporte e avaliou várias soluções existentes.

“A Startup Garage foi criada como uma forma de entender e aprimorar melhor o processo de inovação e formatação de ideias. Conhecer o mundo da inovação e os procedimentos para formulação de ideias de novos produtos, serviços e atividades.

Foi uma grande oportunidade”, afirma Victor Chamorro, formado em direito e especialista em segurança pública.

Na prática, a proposta do Frete Seguro conecta autônomos e transportadoras de forma simplificada e flexível, promovendo eficiência no processo de transporte e tornando-se um canal confiável de compartilhamento de cargas e viagens.

“Este projeto surgiu na sua essência e origem como estudo acadêmico, encontrando assim os elementos pedagógicos e de apoio necessários ao projeto Garagem UNILA, dando-lhe contorno teórico, estrutura e visibilidade”, acrescenta.

Agora Victor e Marco Polo as mentorias Sebrae para construir uma startup e levar seus serviços ao público.

“Montamos um protótipo e temos agora o desafio técnico de converter esse protótipo em um mínimo produto viável (MPV), o que envolve testar, validar e melhorar”, explica Marco Polo.