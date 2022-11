Confira a programação do PTI-BR no Rio Innovation Week

Com a participação no evento, o Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) pretende apresentar soluções e promover sinergia e troca de conhecimento com o público presente.

O maior encontro de tecnologia, inovação e negócios da América Latina, o Rio Innovation Week (RIW), já conta com a presença do Parque Tecnológico Itaipu-Brasil. Exposição de soluções, projetos e palestras são alguns dos atrativos que o público encontrará no evento, que começou nesta terça-feira (08) e segue até 11 de novembro, no Pier Mauá (RJ).

Participam do RIW empreendedores, investidores, instituições de pesquisa, academia, governo e profissionais especializados. Ao todo, o evento espera receber cerca de 40 mil pessoas, 700 palestrantes, mais de 200 empresas expositoras e mais de 2.000 startups.

A atuação do PTI-BR nas áreas de cidades inteligentes, energia, inteligência artificial e também agronegócio está em evidência.

Agenda de palestras

O Parque Tecnológico marca presença em estande nos quatro dias do evento promovendo a sinergia e troca de conhecimento com o público, além da participação em diversas agendas de palestras e painéis.

Neste primeiro dia de RIW, o diretor de negócios e inovação, Rodrigo Regis, estará no Palco Impact Hub, para falar sobre “O potencial do hidrogênio verde no Brasil + Programa IH2 BR”.

Amanhã (09), às 14h, o analista de negócios e inovação do PTI-BR, Rafael Campos, apresenta em parceria com a Brasil Soberano, no Palco Sociedade, a palestra: “Construindo cidades mais resilientes por meio de Centros de Gestão Integrada”.

Agronegócio também será outra temática apresentada pela instituição. Na quinta-feira (11), no palco Palco Agro RIW Tech, a analista de negócios do PTI-BR, Larissa Schmoeller, falará em parceira com o Grupo Fienile, sobre o case do “Espaço Impulso​ – Transformação Digital no Agronegócio”.

Na sexta-feira (11), o destaque fica para a palestra sobre “Hidrogênio verde, vetor de inovação e descarbonização para o setor de energia”, com o diretor técnico, Rafael Deitos, às 16h, no Palco Clean Up The

World.

Experiências para os participantes

Fazem parte dos atrativos da exposição a simulação com drones; jogo de expressões faciais; plataforma de visão computacional; jogo interativo de inteligência artificial e mini robô com programação em bloco.

O público que visitará o estande do PTI-BR no evento também poderá interagir com o robô de atendimento Pluginbot, que fornecerá informações sobre o estande e as ações desenvolvidas.

As startups do ecossistema do Parque Tecnológico: a Manfing, Marke-se e Um Bom APP também estarão presentes.

Créditos: Eddie Machado/PTI.