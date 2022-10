Crianças são protagonistas em feira de ciências dedicada ao público infantil, o FIciencias Kids

Foram expostos, na 3ª edição da Ficiencias Kids, 25 projetos de alunos e professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental I de escolas da cidade.

Os pequenos futuros cientistas foram protagonistas, na tarde desta última quarta-feira (26), da versão Kids da Feira de Inovação das Ciências e Engenharias (FIciencias). Ao todo, foram expostos 25 projetos, todos de Foz do Iguaçu, nesta modalidade voltada para estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)

O objetivo da Ficiencias Kids, que neste ano de 2022 chega a sua 3ª edição, é de promover a cultura científica, estimular e incentivar talentos, ser um local de integração e de troca de experiências entre estudantes e professores.

Esse espaço é uma oportunidade para a apresentação de soluções criativas e inovadoras que contribuem para a evolução da educação. Além do compartilhamento de melhores e mais assertivas práticas de ensino aprendizagem, por meio do desenvolvimento das metodologias ativas.

Conhecendo as abelhas

Os alunos da professora Juliana Ferreira, do 5º ano, do Colégio Anglo Americano, levaram à Ficiencias Kids um trabalho sobre o papel dos polinizadores na natureza. O principal objetivo do projeto é contribuir com a compreensão dos estudantes sobre importância dos polinizadores, a organização das abelhas e sobre como ocorre o processo de polinização.

Segundo a professora, durante os estudos, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer algumas espécies de abelhas, suas características, além do mel produzidos por elas. “Aqui eles estão falando sobre o mel, pólen, sobre como as abelhas se organizam e as curiosidades referentes tanto aos polinizadores quanto a produção de mel”, contou Juliana.

De acordo com ela a participação dos alunos na feira kids representa a abertura de um novo mundo. “Eles estão tendo a oportunidade tanto de demonstrar conhecimento como de se socializarem. De plantar uma sementinha neles porque a FIciencias Kids são os futuros projetos da FIciencias nos próximos anos”, destacou a professora.

O aluno Arthur Mora Tariri, de 11 anos, é um dos integrantes do projeto. Ele contou sobre o que achou da participação na FIciencias Kids: “Muito legal. Eu sempre quis participar. Aprendi sobre a conscientização do meio ambiente, se conservamos as abelhas conservamos todo o resto, porque é uma parte importante do ecossistema”, explicou. A sua colega de equipe Natália Farina, de 10 anos, contou que a oportunidade de estar na feira é uma grande experiência. “Estou gostando, tem muitas escolas. No projeto descobri várias coisas, estou sabendo muito mais do que eu sabia sobre as abelhas e de como elas vivem”, disse.

PANC na nossa alimentação

Outro projeto que foi exposto é o do “5º” ano B, da Escola Municipal Belvedere, sobre “PANC na nossa alimentação”, sob a orientação das professoras Andreilcy Alvino Borba e Joslaine Paes Nunes. O projeto nasceu da necessidade em responder a curiosidade dos alunos em relação as plantas que podem ser consumidas. O trabalho teve como pergunta inicial: “Será que toda folha pode ser salada?”.

Entre os objetivos estão estimular a inserção das PANCs na alimentação dos alunos, fomentar e ampliar a alimentação saudável, conhecer a flora brasileira, compreender a diferença entre as plantas convencionais e as não convencionais e conhecer a flora brasileira. O projeto tem ainda como propósito a implantação de uma horta escolar PANC impactando positivamente a vida dos alunos de da comunidade por meio de uma consciência ambiental e alimentar.

No estande do projeto foram apresentadas as PANCs: girassol, moringa, amoreira, ora-pro-nóbis e taioba. Conforme explica a professora Joslaine, as PANCs são plantas alimentícias não convencionais, que a gente tem no dia a dia. “Elas são tidas muitas vezes como “mato”, mas que são alimentos. A intenção do projeto é exatamente essa, de mostrar para a comunidade escolar e no entorno da escola que nós podemos comer alguns tipos de plantas, mas tem a diferença de saber identificar e mostrar a diferença das plantas”, afirmou. “Um projeto muito acessível e de baixo custo”, complementou a professora.

O estudante Arthur Gatti Santana, de 10 anos, um dos alunos integrantes do trabalho, falou sobre a sua participação na FIciencias Kids e como foi aprender sobre esse tema: “Estou achando muito legal porque eu estou tendo a oportunidade de vir aqui apresentar. Estudar sobre as PANCs foi muito divertido e eu aprendi bastante”, disse.

Sobre a Feira

Já consolidada como referência da promoção da cultura científica, a FIciencias 2022 ocorre de 24 a 28 de outubro, no Hotel Golden Park em Foz do Iguaçu, reunindo alunos matriculados nos 8º e 9º anos, do ensino fundamental, além dos alunos do ensino médio e da educação profissional técnica de nível médio das instituições públicas e particulares.

Nesta edição, a feira, que é aberta a toda a comunidade, traz 138 iniciativas. Os autores dos melhores trabalhos receberão prêmios em dinheiro, além de troféus e medalhas.

O evento é promovido pelo Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) e pela Itaipu Binacional, em parceria com as universidades: UEL, UEM, Unicentro, UFFS, UTFPR e Unila.

Créditos: Kiko Sierich/PTI.