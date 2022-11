Curitiba (PR) é a cidade do país que mais acolheu imigrantes venezuelanos

Com a Operação Acolhida, mais de 5 mil venezuelanos foram deslocados voluntariamente para a cidade. No Paraná, o número ultrapassa de 15 mil pessoas interiorizadas

Curitiba (PR) foi a cidade que acolheu o maior número de imigrantes da Venezuela, recebidos pelo Brasil por meio da Operação Acolhida, iniciada em 2018. Foram, ao todo, 5.601 venezuelanos interiorizados. Segundo o Ministério da Cidadania, o Paraná é o segundo estado brasileiro a receber o maior fluxo de interiorização, com 15.261 pessoas acolhidas, atrás apenas de Santa Catarina (16.985 imigrantes) e à frente do Rio Grande do Sul, com 13.324 indivíduos.

A interiorização é o deslocamento voluntário de imigrantes que chegam ao Brasil por Roraima para outros estados. Isso promove uma migração ordenada e segura, mitigando os riscos de violação aos direitos na rota migratória, como exploração e abusos. Permitindo, ainda, o acesso às oportunidades nos municípios de destino, mediante a inserção em redes de acolhimento, o acesso

a serviços públicos e a introdução ao mercado de trabalho.

Esse deslocamento amplia as possibilidades de integração social, econômica e cultural. Ao mesmo tempo, permite reduzir a pressão sobre os serviços públicos no extremo norte do Brasil, a principal porta de entrada do fluxo migratório resultante da crise humanitária na Venezuela. A Operação Acolhida tem o objetivo de oferecer assistência emergencial a imigrantes venezuelanos que entram no Brasil em situação de vulnerabilidade.

Acompanha o imigrante desde sua entrada no país com ações em 3 eixos: 1) Ordenamento da fronteira, no qual promove-se a triagem, a regularização documental migratória e a imunização; 2) Acolhimento, no qual se oferece abrigo ou alojamento temporário, cobrindo-se necessidades básicas, como; alimentação, saúde e higiene pessoal e 3) Interiorização, na qual promove-se o deslocamento voluntário de imigrantes que chegam ao Brasil por Roraima para outras Unidades da Federação.

NÚMEROS NACIONAIS

Com a atuação da Operação Acolhida, o Brasil já atingiu a marca de 87.582 venezuelanos interiorizados em 896 municípios, desde o início dos trabalhos, em abril de 2018.

A Região Sul é a região que mais recebeu e acolheu imigrantes venezuelanos interiorizados. No total, o sul do país recebeu 45.570 venezuelanos pela estratégia da interiorização. Depois de Curitiba (PR), como a cidade que mais recebeu cidadãos da Venezuela desde o início da estratégia, aparecem Manaus (AM) com 5.331, São Paulo (SP) com 4.480 e Dourados (MS), com 3.513 venezuelanos

acolhidos.

O Ministério da Cidadania coordena o Subcomitê Federal para Acolhimento e Interiorização, responsável pelos critérios e procedimento para o processode deslocamento voluntário dos imigrantes venezuelanos da cidade fronteiriça de Pacaraima (RR) e da capital Boa Vista (RR) para outros estados brasileiros.

Integrado por 10 ministérios, o Subcomitê conta com suporte da Força-Tarefa Logística Humanitária composta pelas Forças Armadas, agências da Organização das Nações Unidas (ONU) e por mais de 100 entidades da sociedade civil.

Segundo estimativas da ONU, 6,8 milhões de pessoas foram forçadas a sair da Venezuela em busca de melhores condições de vida nos últimos anos. O Brasil é um dos cinco destinos mais procurados pelos cidadãos do país vizinho.

Fonte: Ministério da Cidadania/Secom.