Cursos Gratuitos oferecidos pelo SENAC – Foz do

Não perca a chance de aprender por meio do Programa Senac Livre (PSG) com cursos gratuitos!

Você pode acessar diferentes cursos para adquirir novos conhecimentos e conquistar uma posição mais elevada no mercado de trabalho.

Antes de se matricular, o candidato deve estar atento às informações disponíveis na aba de pré-requisitos de cada curso e certificar-se de que atende a todos os critérios exigidos.

Objetivo

Seja um profissional capaz de executar tarefas administrativas em qualquer empresa ou negócio.

Para tanto, aprenda sobre rotinas e processos de gestão, atendimento a clientes, controle de contas, manutenção de documentos e muito mais.

Carga horária 160h

08/02/2023 a 10/04/2023

08h30 às 12h30

seg ter qua qui sex

Objetivo

Com a finalidade de formar profissionais com competências para atuar e intervir em seu campo de trabalho, com foco em resultados.

Carga horária 160h

08/02/2023 a 06/04/2023

14h00 às 18h00

seg ter qua qui sex

Objetivo

A fim de subsidiar o vendedor em questões relativas as técnicas e processos relacionados à comunicação e a expressão corporal, bem como nos aspectos éticos que permeiam a realização de um atendimento de qualidade ao cliente.

Nesse sentido, é destinado ao vendedor e para profissionais de vendas, marketing e gestão comercial.

Carga horária 30h

06/02/2023 a 01/03/2023

19h00 às 22h00

seg ter qua

Objetivo

Com o propósito de auxiliar na realização de procedimentos de embelezamento e cuidados nos cabelos. Este profissional organiza o ambiente de trabalho, realiza procedimentos de higienização, hidratação e penteados.

Carga horária 230h

06/02/2023 a 03/05/2023

14h00 às 18h00

seg ter qua qui sex

Objetivo

Em suma, aprenda as principais técnicas de cozinha: recebimento, armazenamento, métodos de cocção e outras. Prepare-se para atuar no segmento de alimentos e bebidas e inicie uma nova profissão.

Carga horária 240h

06/02/2023 a 05/05/2023

14h00 às 18h00

seg ter qua qui sex

