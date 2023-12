Desenvolvimento econômico de Foz é pauta na Câmara

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu realizou audiência pública na manhã desta quarta-feira, 29 de novembro, para discutir os indicadores de gestão da cidade.

Proposta realizada pelo presidente João Morales (União Brasil).

Este programa respondeu conforme à solicitação do Observatório Social examinando os índices da cidade no Ipardes.

O debate reunindo os principais setores na pauta do desenvolvimento socioeconômico concluiu sobretudo pela união dos segmentos com o Poder Público.

Portanto unidos planejarão o futuro de Foz do Iguaçu para os próximos anos.

A esforço tem como objetivo promover, primordialmente, o crescimento e desenvolvimento da cidade.

Grupos de trabalho estão distribuídos, em suma, entre os setores para realizar estudos de viabilidade e definir estratégias e ações

Portanto, a decisão foi tomada com a anuência dos membros presentes, incluindo o Observatório Social, a Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu, o Centro Interdisciplinar de Economia e Sociedade UNILA, o setor e organizações sociais, vereadores e gestores do Poder Executivo e Legislativo.

João Morales (União Brasil), destaca:

“Quando atingimos esse objetivo, saindo de uma audiência pública como essa, no propósito de planejar a cidade para os seus próximos 30 ou 40 anos é preciso mensurar a importância desse momento. Foi positiva a audiência. Embora os índices apontados são preocupantes, mas o trabalho que pode ser iniciado a partir de agora é o mais importante para o resgate de Foz do Iguaçu nesse esforço conjunto para trabalhar as potencialidades e elevar o desenvolvimento entre as principais cidades do Paraná”,

Um estudo baseado no Ipardes

Ipardes constatou que a cidade estagnou nos últimos dez anos, como resultado, não constando da lista das 29 cidades que lideram o desenvolvimento do estado.

Sendo assim, destacou-se a urgência de rever decisões e melhorar os índices de desenvolvimento para próxima década.

Representantes Presentes:

Além do presidente da câmara João Morales também participaram dos debates os vereadores Kalito Stoeckl (PSD), Adnan El Sayed (PSD) e Yasmin Hachem (MDB).

Nilton Bobato, Secretário Municipal de Transparência e Governança, representando o governo do município de Foz do Iguaçu.

Danilo Vendrúsculo, Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu – ACIFI;

Amilton José Moretto, expositor, professor e coordenador do Centro Interdisciplinar de Economia e Sociedade da Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA.

Silvia Aparecida Palandi de Souza, Assessora Especial de Relações com o Legislativo; Leonardo Correa Lugon, expositor e Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE.

Marcia Batista da Silva, Diretora da Atenção Primária em Saúde, representando a Secretária Municipal da Saúde; Haralan Mucelini, expositor e representante do Observatório Social do Brasil de Foz do Iguaçu;

Darlei Finkler, Secretário Municipal Interino da Fazenda; Solange Rodrigues Bonomo Assumpção, expositora e Pedagoga Institucional da Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA.

Aldino Cardias, Diretor de Planejamento da Secretaria de Esporte e Lazer.

Vanessa Cristine Aquino, representando a Secretaria Municipal da Educação; Jaime Nelson Nascimento, Presidente do Observatório Social de Foz do Iguaçu; Rodiney José Alamini, Presidente do Conselho Superior da ACIFI;

Pedro Rodrigues, Diretor de Iluminação Pública; Carlos Alberto Bordin, Diretor de Comércios e Serviços da ACIFI; Sidney Pazza, Diretor do Patronato; e Alessandra Bussador, Instituto Tecnologia Aplicada de Inovação e Diretora de Programas e Projetos.

Fonte: Câmara de Foz.