Dia da Onça-Pintada é comemorado hoje!

No dia 29 de novembro, comemora-se o Dia Internacional da Onça-pintada

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) esse animal, onça-pintada, é considerado símbolo da biodiversidade brasileira.

Coincidentemente, esse dia também é o primeiro aniversário das onças Jataí e Arapuá, nascidas no Refúgio Bela Vista em 2022.

Para comemorar a dupla celebração, a Itaipu Binacional, em conjunto com o ICMBio, realiza uma reunião no Refúgio Bela Vista nessa quarta-feira (29), às 14h, com a presença das autoridades locais Brasil, Argentina e Paraguai.

Haverá uma entrega simbólica de uma coleira de monitoramento de onças da Itaipu ao Parque Nacional do Iguaçu,

Simbolizando o comprometimento institucional com a conservação da biodiversidade.

Além disso, apresentação de vídeo comemorativo, abertura do mural das onças da Itaipu, e ainda o parabéns e corte de bolo de festa das oncinhas.

Ao longo do mês, outros projetos realizou-se outros projetos na campanha de conscientização sobre a importância da onça-pintada na proteção da biodiversidade por meio de cartazes, vídeos e atividades com os alunos do Ensino Fundamental da Escola Rosália da Silva, que também participarão da cerimônia no dia 29.

Fonte: Imprensa Itaipu Binacional.