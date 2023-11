Direitos Indígenas são debatidos na UNILA

Lideranças e membros das comunidades indígenas lotaram o campus da Unila nesta quarta-feira (22) durante o Seminário Internacional Mundial Guarani.

O evento, organizado pelo Observatório Temático dos Povos Indígenas da América Latina da UNILA, contou com a presença de Sonia Guajajara, Ministra dos Assuntos Indígenas;

Ela falou sobre as necessidades do povo Avá-Guarani, principalmente em relação às violações dos direitos.

A participação da ministra e da comitiva do Ministério dos Povos Indígenas (MPI) neste seminário faz parte da “Participa, Parente”.

Essa caravana percorre o país para ouvir as necessidades e desejos das comunidades indígenas, e apresentar políticas construídas pelo MPI.

Na UNILA, Sonia Guajajara recebeu um documento com reinvindicações da aldeia Tekoha Añetete, em Diamantes do Oeste.

A Comissão Guarani da Verdade, de lideranças guaranis da região oeste do Paraná.

E o Comitê de Gestão Étnica, grupo formado por cidadãos brasileiros e paraguaios na área da usina de Itaipu Binacional.

Os representantes dos Xetás também tiveram a oportunidade de enviar uma carta para a ministra

Atualmente restam apenas cinco indígenas Xetás, são um povo que habitava a região da Serra dos Dourados que teve praticamente toda sua população dizimada na década de 50. Eles foram afastados de suas comunidades ainda na infância pelo antigo Serviço de Proteção ao Índio.

Visibilidade

Primordialmente, em sua fala, Sonia Guajajara disse que a reabertura do processo de partilha de terras indígenas é uma das prioridades do Ministério. ”

“Sei que aqui na região tem uma situação bem delicada e bem complexa com os Avá-Guarani, mas hoje nós temos uma presidência da Itaipu que está se dispondo a conversar com as lideranças indígenas, com o ministério e com a Funai.

Portanto, hoje a Itaipu reconhece que há uma dívida histórica com o povo Avá-Guarani, que sofre impacto com a construção da usina. E nós estamos acompanhando essa discussão para garantir que essa política de reparação aconteça”

Val ressaltar, em junho de 2023, a Itaipu Binacional admitiu pela primeira vez que os direitos do povo Avá- Guarani foram violados pela construção da usina desde a década de 1970.

Seminário Mundo Guarani

O seminário foi promovido pelo Observatório Temático Indígena Latino-Americano da UNILA, o 1º Seminário Internacional Mundo Guarani:

Reuniu acadêmicos e indígenas paranaenses e do Paraguai em torno de temas como ecologia e bem viver, cosmologia Guarani, territorialidade transfronteiriça, além das reparações às violações de direitos dos indígenas Avá Guarani por agentes corporativos e estatais.

Além disso, da ministra Sonia Guajajara, também contou com a da secretária Eunice Kerexu, Joziléia Kaingang, secretária do Gabinete para o Estabelecimento e Promoção dos Direitos Humanos.

Também esteve presente no evento. Paulo Porto,chefe de gabinete da Reitoria da UNILA, Senilde Guanaes; além de representantes da Anistia Internacional do Brasil e do Paraguai.

Fonte: Imprensa UNILA.