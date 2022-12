Diretor de Itaipu e prefeito de Foz do Iguaçu visitam futuro Mercado Público

Anatalicio Risden Junior e Chico Brasileiro estiveram nas instalações, na manhã desta segunda-feira (5). Com obras concluídas, espaço aguarda alvará dos bombeiros.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Anatalicio Risden Junior, recebeu, na manhã desta segunda-feira (5), o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, nas instalações do futuro Mercado Público da cidade, na Vila A. O presidente da Câmara de Vereadores, Ney Patrício, também participou do encontro. Foi a primeira visita do prefeito ao local desde a conclusão das obras de reforma do antigo mercado Cobal. O objetivo foi conhecer o potencial do espaço e planejar os seus múltiplos usos.

“A Itaipu cumpriu seu papel entregando uma obra desse porte e deixando um legado para a cidade. Faltam apenas os trâmites legais para que o mercado possa ser utilizado por toda a comunidade”, resumiu Anatalicio Risden Junior.

O Mercado recebeu um investimento de cerca de R$ 14,5 milhões financiados pela margem esquerda da Itaipu Binacional, que também ficou responsável pela fiscalização das obras. Agora, falta o alvará do Corpo de Bombeiros, em fase de conclusão, para ser emitido o Habite-se e publicado o Edital de Chamamento Público para uso do espaço.

“Foi um investimento muito valioso. Foz do Iguaçu terá um ganho extraordinário com o mercado. Ele foi muito bem elaborado, muito bem pensado e vai agregar muito ao turismo e à vida da cidade”, agradeceu o prefeito Chico Brasileiro. “Acredito que em 2023, a gente tenha o mercado funcionando, de preferência, antes do aniversário da cidade. Seria um presente muito grande.”

O futuro mercado ocupa uma área de 22,5 mil m², sendo quase 3.750 m² de área construída. No total, a estrutura terá a capacidade de implantação de 72 lojas com boxes que variam de 4m² a 180m². Inicialmente, a atividade comercial deve abranger segmentos de gastronomia, empórios, serviços, hortifrutigranjeiros e suvenires. Estima-se que o empreendimento gere mais de 270 novas vagas de trabalho diretas e mais de 180 indiretas.

Créditos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional.