Documentário – “A Casa Cantautoras”

O documentário musical “A Casa Cantautoras” propõe um espaço de (auto)conhecimento, compartilhamento de ideias, debates e reflexões acerca da equidade de gênero, acolhimento e empoderamento feminino.

O projeto têm como objetivo elevar a valorização e o reconhecimento das cantoras e autoras atuantes no município de Foz do Iguaçu, além de reforçar a importância da música na história das mulheres e na luta pelo ecoar de suas vidas, direitos e vozes.

O documentário conta com um elenco diverso de Cantautoras atuantes na tríplice fronteira : Clarissa Souza, Ellen Mirú, Maria Mariana, Thaís Montenegro e como convidada especial, Mariela Gerez.

Juntas, as artistas, vivenciaram um processo de residência imersiva que resultou na produção do documentário.

O espaço cultural A Casa Foz, onde foram realizadas as imersões, atua como um local de acolhimento e de inspiração, o que potencializou ainda mais o processo criativo.

A equipe técnica do projeto tem direção de Marcus Bonato; produção executiva de Glaucia Sola e Guilherme Costa Arruda; produção e direção musical dos músicos Raissa Fayet e Du Gomide.

A grande estreia

A estreia do documentário acontecerá no dia 04 de agosto na Fundação Cultural de Foz, em dois horários -18h30 e 20h30 – após exibição haverá um bate papo com a equipe de produção e cantautoras.

Nos dias 05 e 06 de agosto a exibição do documentário será na Casa Foz – espaço onde foi realizada a imersão. Sábado, 5, as sessões ocorrem às 18h30 e 20h30, igualmente seguidas por bate papo. E domingo, 6, as sessões serão às 16h e 17h.

A entrada é gratuita para todas as exibições.

Nos dias das exibições serão arrecadados alimentos não perecíveis destinados a ONG Casa de Malhu – Associação de Travestis e Transexuais de Foz do Iguaçu.

Serviço:

04/08 – Estreia na Fundação Cultural de Foz

Sexta-feira

Sessões: 18h30 e 20h30

Bate Papo com Cantautoras e Produção

05/08 – Exibições A Casa Foz

Sábado

Sessões: 18h30 e 20h30

Bate Papo com Cantautoras e Produção

06/08 – Exibições A Casa Foz

Domingo

Sessões: 16h e 17h

ENTRADA GRATUITA

Classificação livre

Reservas : Pelo Direct @acasacantautoras / @acasafoz; ou pelo whatsapp (45)99962-1557.

Esta iniciativa é realizada com recursos do Fundo Municipal de Incentivo Cultural por meio do edital nº 01/2022.