Documentário “Pasajeras” volta ao Cine Cataratas nesta sexta-feira

Filme, dirigido por uma docente da UNILA, conta histórias de mulheres que transitam entre o Brasil e o Paraguai em busca de trabalho.

O filme “Pasajeras”, que estreou na semana passada, volta às telas do Cine Cataratas, nesta sexta-feira (30). Dirigido pela professora da UNILA e cineasta Fran Rebelatto, o filme relata a história de mulheres que transitam entre o Brasil e o Paraguai em busca de trabalho, passando de um lado a outro do rio Paraná com suas memórias, seus atravessamentos e sonhos. A sessão tem início às 19h e o ingresso promocional pode ser adquirido no site do Cine Cataratas .

O longa-metragem foi filmado em Foz do Iguaçu e Ciudad del Este. Toda a equipe do documentário é formada por estudantes e professores da UNILA. As cenas, que foram gravadas no Brasil e no Paraguai, contam com diálogos em maká, guarani, português e espanhol e revelam as paisagens naturais e simbólicas da Tríplice Fronteira.

“Pasajeras” já estreou em vários espaços nacionais como o 11º Festival Olhar de Cinema, de Curitiba, e o Cine Arte da Universidade Federal Fluminense. Na próxima semana o filme fará parte da 16º Mostra CineBH, em Minas Gerais, e do festival ‘Cine con Cultura’ na Universidade de Ithaca, em Nova York. O projeto tem sido reconhecido em vários laboratórios internacionais de filme como o Ibermedia (Peru), o MICGenero (México) e o laboratório do Festival de Brasília.

Em outubro o filme terá sua estreia internacional no 19° Encuentro Internacional de Realizadores, em Oberá na Argentina, e no projeto Cinecable, em Encarnacion, no Paraguay. “Pasajeras” também será disponibilizado na Plataforma Itaú Play Cultural em dezembro.

Créditos: UNILA.