“Doe lenços, fortaleça laços”

Conheça a campanha de arrecadação de lenços!

As doações de lenços poderão ser feitas em caixas espalhadas pela Itaipu, OAB, Câmara de Vereadores, Associação de Senhoras de Rotarianos (ASR), Hospital Ministro Costa Cavalcanti, Unifoz, Cesufoz, Centro Cultural Beneficente Islâmico e Descomplica Uniamerica.

A partir da tarde desta segunda-feira (9), pontos de coleta da campanha “Doe um lenço e fortaleça laços” serão implantados pela Itaipu, Ordem dos Advogados do Brasil, Filial de Foz do Iguaçu e parceiros, estão instalados em diversos locais da usina e ambientes corporativos.

A arrecadação vai até dia 28 de outubro.

Os lenços doados serão entregues para mulheres em tratamento de câncer. Esse acessório aumenta a autoestima de pacientes que perderam os cabelos durante a quimioterapia.

Junto aos pontos de doação, artigos educativos sobre o tema também serão publicados e reimpressos em sites e redes sociais dos parceiros na segunda-feira.

Essa iniciativa aumenta o apoio, a empatia e a autoestima das mulheres em tratamento.

Assessoria de Responsabilidade Social da Itaipu

Érika Patrícia de Sousa Davies coordenadora do programa, afirma que, “o objetivo é chamar a atenção para o assunto e incentivar cuidados que levem ao diagnóstico precoce e ao tratamento apropriado”.

Outubro Rosa

O Outubro Rosa divulga-se informações sobre o câncer de mama e reforça as recomendações do Ministério da Saúde sobre prevenção, detecção precoce e rastreamento do câncer de mama.

O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum que afeta as mulheres em todo o mundo. O Brasil também ocupa o primeiro lugar em taxas de mortalidade por câncer em mulheres.

Fonte: Imprensa Itaipu.