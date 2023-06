Projeto Ecoparque Itaipu

Nesta segunda-feira, 5 de junho, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a população de Foz do Iguaçu teve a oportunidade de conhecer o futuro modelo do Ecoparque.

Além disso, o Ecoparque abrange 114 hectares de terra. Trata-se de um parque urbano inovador, projetado sob o conceito 5.0, que está localizado nas margens do Arroio Jupira, na Vila A, uma região de extrema importância ambiental, histórica e ecológica em Foz do Iguaçu.

O conceito 5.0, que coloca as pessoas no centro da inovação e da mudança tecnológica, baseado no progresso em qualidade de vida, inclusão e sustentabilidade, é a base desse projeto.

Além disso, o Ecoparque utiliza várias tecnologias avançadas combinadas com soluções inspiradas na natureza, proporcionando aos visitantes uma experiência única.

Durante uma sessão online, apresentou-se os detalhes do parque do futuro

Contou com a participação de dois dos três finalistas do Concurso Nacional de Arquitetura Pública e Urbanismo promovido pela Itaipu Binacional e organizado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil.

Os vencedores

O escritório da Mendes e Prevedello em Curitiba conquistou o primeiro lugar!

Enquanto Figueroa Arquitetura e Urbanismo de São Paulo ficou em segundo lugar, e Junge e Belli Arquitetura de Santa Catarina em terceiro lugar. Essa apresentação fez parte da programação especial da Itaipu Binacional em festa ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Com destaque para o Supervisor de Gestão Ambiental da Itaipu, Wilson Zonin

o Ecoparque, na sua opinião, representa um conceito sistemático muito importante, que combina cultura, saúde e lazer a espaços verdes essenciais para a sociedade.

Zonin afirmou que esse projeto está em consonância com as novas diretrizes do governo federal, que priorizam a questão ambiental.

Tanto o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, quanto o diretor de Coordenação, Carlos Carboni, têm agenda verde como prioridade.

Segundo Zonin, desde a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente das Nações Unidas, realizada em Estocolmo, em 1972, já há sinais de colapso ambiental.

Portanto, estão totalmente empenhados em investir nos esforços para salvar o planeta.

A sessão online foi uma iniciativa conjunta do Instituto dos Arquitetos do Brasil, da Província do Paraná (IAB/PR) e da Itaipu Binacional.

O Coordenador de Licitações, Jefferson Navolar, abriu a sessão, que contou com a presença dos arquitetos participantes. Eles deram as boas-vindas aos participantes, elogiaram a alta qualidade dos projetos apresentados e parabenizaram a Itaipu por terem sido aceitos no concurso.