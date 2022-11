Educação 5.0 na prática foi tema na 19° edição do Latinoware 2022

Um dos maiores eventos de software livre e tecnologias abertas da América Latina, contou com a palestra da educadora Débora Garofalo, sobre a educação 5.0 na prática.

A palestrante Débora Garofalo se apresentou na manhã desta quinta-feira (3), na 19° edição do Latinoware 2022. Professora há cerca de 17 anos da rede pública de São Paulo, a profissional é formada em letras e pedagogia, com pós-graduação em língua portuguesa pela Unicamp e mestra em educação pela PUC-SP.

Débora abordou sobre como a educação 5.0 veio para transformar o ambiente escolar e o dia a dia dos alunos e professores, sendo uma evolução da educação 4.0, a qual tem sua base na revolução industrial. Essa nova fase traz o aluno como centro do processo de aprendizagem e posicionando a tecnologia como meio de alcançar a transformação a partir do digital.

As novas abordagens inovadoras, com habilidades interpessoais ganham mais relevância, como IoT, cultura maker, robótica e programaçãocom as metodologias ativas, sendo a entrada para o desenvolvimento socioemocional com a preocupação de possibilitar que recursos tecnológicos como a robótica e a inteligência artificial, tão presentes no nosso dia a dia, possam ser integrados de forma mais humanizada.

Segundo a educadora, para inovar, devemos levar o simples para as salas de aula, e entender as condiçõesde cada aluno e do lugar a ser transformado. Respeitando a limitação e a criatividade de cada estudante.

Voz a educação

Idealizadora do trabalho de “Robótica com Sucata”, que se tornou uma política pública, ela conta que participa do Latinoware desde 2017, sendo o 4° ano que está participando de forma presencial.

Débora fala da importância do evento para dar voz a educação: “Estou muito feliz porque foi através do Latinoware que o meu trabalho ganhou voz. Poder estar hoje palestrando num palco principal sobre educação e ter a sala cheia é uma honra” relatou.

Importância e relevância da Educação 5.0

O objetivo da educação 5.0 é desenvolver o aluno para contribuir com a sociedade na qual está inserido, preparando-o para que possa ser útil ao mundo com soluções inovadoras.

Com esse novo avanço, as habilidades interpessoais ganham ainda mais relevância, já que o desafio agora é formar um aluno mais consciente, humano, ativo, produtivo e capacitado para enfrentar os dilemas do mundo moderno.

De outra maneira, é essencial que a utilização da tecnologia, proporcione uma interação mais sinérgica com o meio ambiente. Também é um dos elementos necessários para que o cotidiano das pessoas seja mais saudável.

Esse movimento tende evoluir a construção de soluçõesa partir da formação de sujeitos mais críticos e comprometidos que colaboram para uma sociedade mais justa e tranquila.

Créditos: Suelen Bicicgo/PTI-BR.