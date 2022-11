Em novembro, no Paraná mais de 613 mil famílias serão beneficiadas pelo Auxílio Brasil

Em toda a Região Sul, o número de beneficiados ultrapassa 1,4 milhão.

Em novembro, serão beneficiadas pelo Auxílio Brasil 613.286 famílias no Paraná. É o segundo maior número da Região Sul, ficando atrás somente do Rio Grande do Sul, com 619.164 contemplados. Para o pagamento, o programa federal repassou mais de R$ 371,1 milhões ao estado e cada beneficiário irá receber em média R$ 605,43.

Serão atendidos todos os 399 municípios paranaenses. Os dados são do Ministério da Cidadania, responsável pelo programa.

Em toda a Região Sul, o programa de distribuição de renda assistiu 1.459.915 famílias brasileiras. É o maior patamar da história. Para o pagamento das parcelas do mês de novembro, o Governo Federal investiu, no total, mais de R$ 884 milhões. Com isso, cada família do sul do país contemplada pelo programa recebe em média R$ 606,16.

Os pagamentos de novembro do Auxílio Brasil tiveram início na quinta-feira (17). Os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1 foram os primeiros a receber a nova parcela do auxílio. O cronograma escalonado de repasses segue o calendário oficial: os beneficiários com NIS de final 2 receberam o pagamento no dia 18, seguindo sucessivamente os dias 21, 22, 23, 24,

25, 28, 29 e 30 de novembro, quando ocorrem os últimos pagamentos, deste mês, para os beneficiários com NIS de final 0.

Nacional

Em todo o país, o programa atingiu mais um recorde histórico de famílias atendidas e de recursos transferidos. De outubro para novembro, 500 mil famílias foram incluídas. Serão mais de 21,53 milhões de famílias assistidas, fruto de um investimento federal superior a R$ 13 bilhões. Os recursos serão repassados aos municípios brasileiros, com valor médio para cada família de R$ 607,57.

O Nordeste foi a região com o maior número de contemplados, onde 195.001 novas famílias foram incluídas no programa desde outubro. Assim, o número total de atendidos, nos 1.794 municípios dos nove estados da região, ultrapassa 9,9 milhões de famílias.

Quem tem direito?

O Auxílio Brasil é voltado a famílias em situações de extrema pobreza e de pobreza, além de famílias em regra de emancipação. São consideradas, em situação de extrema pobreza, as famílias com renda familiar mensal per capita de até R$ 105,00. Já aquelas em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210,00.

Como ter acesso ao benefício?

As famílias que preencherem os requisitos para ter acesso ao Auxílio Brasil devem estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). A inscrição pode ser feita neste endereço eletrônico.

Depois de ser incluído no Cadastro Único, o interessado precisa confirmar os dados em uma entrevista presencial a ser realizada em um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) das prefeituras.

Créditos: Ministério da Cidadania.