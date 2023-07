Itaipu Binacional convida para o evento no Dia 25 de julho

Um debate sobre direitos e conquistas femininas no 1º Encontro de Integração de Mulheres Latino-Americanas. O evento será no Rafain Palace Hotel (Av. Olímpio Rafagnin, 2357), a partir das 17h30.

Sendo assim, serão convidadas diversas lideranças paranaenses, brasileiras, argentinas e paraguaias. Está prevista a participação de representantes de comunidades, instituições sociais, grupos da instituição civil, das universidades, do repartição manifesto e privado, entre outros.

Sobre a Programação

A programação incluirá diálogos com lideranças femininas nacionais e internacionais, e ainda momentos de integração.

Além disso, atrações musicais e coquetel.

O evento faz parte das ações de tarefa sociável da Itaipu, ou seja, em acento com as novas diretrizes do governo federal, de valorização e inspiração à equidade de gênero, e direito de todas as mulheres

O objetivo é reafirmar os compromissos da Itaipu Binacional com a preservação dos direitos de todas as mulheres.

Os painéis no encontro terão de tema ” a importância da integração e cooperação internacional para a conquista de direitos da mulher latino-americana” e “O papel das empresas públicas e privadas no fortalecimento da defesa dos direitos das mulheres no Brasil pós-pandemia”.

Participação gratuita! Porém, faça sua inscrição antecipadamente no link aqui!

Fonte: Imprensa Itaipu Binacional.