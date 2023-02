Escolinha de Basquete Gratuita

A Associação de Basquete de Foz do Iguaçu (Abasfi) abriu novas vagas para as aulas gratuitas de basquete.

A sede do projeto é o Ginásio Flamenguinho, localizado na Rua Helena Schimmelpfeng, 838 – Vila Yolanda. As matrículas devem ser feitas no ginásio do Flamenguinho, sede do projeto.

O projeto tem turmas masculinas e femininas e aulas de segunda a sexta das 15h às 23h. As categorias diferenciam entre 5 a 19 anos.

“Todas as aulas são ministradas por técnicos desportivos e profissionais com anos de experiência no esporte, formando atletas de rendimento e também cidadãos com valores moldados pelo esporte. O que eles aprendem com essa idade, com certeza refletirá no futuro” afirmou o Professor Cláudio Lisboa.

As aulas também serão oferecidas nos bairros, através de divulgações nas escolas.

As equipes da Abasfi são apoiadas pela agência de esporte e lazer do município, que distribui bolsas aos treinadores desportivos e atletas do município.

“Este projeto nasceu há mais de dez anos e hoje oferece palestras em diversos locais. Eles recebem alunos de vários bairros e têm conseguido formar um time forte, onde o talento local se desenvolveu na cidade”, enfatizou o secretário de Esportes e Entretenimento, Antonio Sapia.

Alunos que se destacaram nas aulas fazem parte das equipes de rendimento da Abasf, que conta atualmente com 120 atletas. Nos últimos anos, o Foz Basquete tem se destacado como uma das principais equipes do cenário nacional e nacional, conquistando títulos tanto nas categorias de base quanto nas competições da liga adulta.

Entre os grandes campeões de 2022, a seleção feminina sub-23 conquistou inédito campeonato brasileiro e a masculina conquistou a série nacional dos jogos juvenis.

Os apoiadores do projeto são Prefeitura, Itaipu Binacional e instituições de ensino como o Colégio Betta, que oferece bolsas de estudo.

Fonte: Prefeitura de Foz do Iguaçu;