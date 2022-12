Estação de Esqui em Foz do Iguaçu… Agora teremos!

As cidades de Foz do Iguaçu e Curitiba foram escolhidas para sediar o Snow Park Brasília – projeto inovador da Brasil Esportes na Neve em parceria com a MND-France, maior fabricante de equipamentos de esqui do mundo.

Cada parque temático tem 4.000 metros quadrados de área construída com isolamento térmico e acústico para que os visitantes se sintam em uma verdadeira estação de esqui suíça.

As obras terão início em fevereiro na Rodovia das Cataratas, em Foz, e em maio, em Curitiba, em endereço a ser divulgado em breve.

A inauguração dos parques está prevista para 2024.

O presidente da Esportes na Neve, Alfredo Parodi, e o diretor internacional da MND-France, Eddy Frére, juntamente com o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, lançaram oficialmente o projeto na terça-feira (06).

Também participaram da reunião o secretário municipal de segurança pública, tenente-coronel Marcos Antonio Jahnke; José Aparecido Alves, Assessor Especial do Governador Ratinho Jr., “Jotapê”; e o ex-secretário de Estado de Infraestrutura e Logística José Richa Filho.

Foz tem investimento de R$ 12 milhões e cerca de 10 mil visitantes por mês na baixa temporada.

“É um projeto ousado e muito inovador”

A oferta de neve artificial em um país tropical com certeza vai chamar a atenção dos turistas e é imperdível para todos os visitantes de Foz do Iguaçu”, disse o prefeito Chico Brasileiro.

No dia 7, haverá splash em Curitiba encontro com o vice-prefeito Eduardo Pimentel Snow Park Brasil, a temperatura será de 1ºC.

O cenário tem uma camada compacta de neve artificial no chão e flocos de neve macios caem do teto.

“Na área resfriada, utilizamos uma tecnologia francesa exclusiva que simula uma tempestade de neve”.

Quando as pessoas vêm ao parque, têm a impressão de estar na Suíça, um dos mais tradicionais treinamentos de esportes de inverno.

“É uma experiência incrível”, disse Alfredo Paródia.

No total, o projeto contempla a construção de seis Snow Park Brazils.

Depois de Foz e Curitiba, a empresa está construindo novos parques em São Paulo, Goiânia, Fortaleza e Salvador.

Os parques são temáticos e contam com diversos brinquedos e atrações para todas as idades, como carrossel com boias, trenós, bonecos de neve, iglus, escorregadores e pista de gelo.

Alfredo Parodi tem quase 20 anos de experiência na organização de eventos com neve artificial e uma paixão pessoal pelo esqui.

Ele já “nevou” várias vezes no Brasil. Em 200 , promoveu o primeiro passe de esqui na neve na Pedreira Paulo Leminski em Curitiba.

Naquela época, ele construiu uma pista de neve artificial com 1 metros de altura, 10 metros de largura e 60 metros de comprimento.

Os atletas da Federação Internacional de Esqui realizaram testes de esqui e snowboard para o público.

Depois disso, em 2008, Parodi participou da construção de uma pista de neve artificial no vagão aberto da escola de sambo Viradouro no Carnaval do Rio de Janeiro.

Ele também organizou eventos de pista de neve artificial em shoppings no Brasil.

Sobre a Esportes na Neve A Esportes na Neve, comandada pelo empresário Alfredo Parodi, é representante exclusiva no Brasil da MND-França, maior fabricante de equipamentos de esqui do mundo.

É responsável pelo projeto do parque temático Snow Park Brasil, que contará com seis centros de esqui e um parque de neve artificial construídos no país a partir de 2023.