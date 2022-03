Evento na VILA C comemora o Dia Internacional do Teatro

Aglomerado Cultural será realizado no domingo (27), das 16h às 23h, na Estação Cultural da Vila C.

A UNILA realiza neste domingo (27) uma série de atividades para lembrar o Dia Internacional do Teatro. O Aglomero Teatral será um evento aberto ao público e contará com oficinas, bate-papo, espetáculos teatrais e intervenções performáticas. A programação vai das 16h às 23h na Estação Cultural da Vila C (Rua N 56, Jardim Bela Vista de Itaipu III).

Entre as apresentações confirmadas estão da Companhia Teatral Entre Fronteiras, o Coletivo Teatral Cote’Coi, o grupo Jovens do Futuro, o coletivo Kaburé Maracatu e o grupo de dança do ventre da professora Nina Nassif. O evento será encerrado com um bate-papo que vai reunir artistas da região da Tríplice Fronteira como Fabio Salvatti (UNILA), Sandra Schiavini (Cia Teatral), Renan Kronitski (CiaTeatral e Ateliê Arte Fantasias), Juca Rodrigues (Fundação Cultural), Evelyn Maguetta (UNILA) e Mirá Rocha (Teatro Barracão).

Este é o primeiro evento alusivo ao Dia Internacional do Teatro organizado pela UNILA. O objetivo é ocupar espaços culturais e comemorar a existência das manifestações teatrais enquanto uma experiência fundamental para a humanidade.

O Aglomero Teatral é uma realização do projetos de extensão Cote’Coi e Como uma Luva, da UNILA, com o apoio da Fundação Cultural e projeto Poéticas do Entre.

Serviço

Aglomero Teatral

Quando: Domingo 17 de março, das 16h às 23h

Onde: Estação Cultural da Vila C (Rua N, 56 – Jardim Bela Vista de Itaipu III)

Programação

16h as 18h – Oficina Reencontrando o Corpo e a Cena com Angele Lazzaretti (UNILA)

18h – Kaburé Maracatu

19h – Espetáculo teatral Vagamundos – Companhia Entre Fronteiras Teatro

19h30 – Espetáculo teatral Suite n. 02 – Coletivo Teatral Cote’Coi

20h – Intervenção performática (Grupo Teatral Jovens do Futuro);

Coreografia Habibi (Dança do Ventre com a Profa. Nina Nassif)

20h15h – Charla “Experiências do Teatro de Grupo na Tríplice Fronteira”.

Créditos: UNILA.