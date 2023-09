Expansão da Pesca artesal

A Itaipu Binacional, e Governo Federal, representada pelo Diretor Coordenador Carlos Carboni e pelo Ministro da Pesca e Aquicultura André de Paula:

Implementa a expansão de programas de pesca artesanal e profissional e aquicultura na esfera de influência da empresa.

A área de abrangência é de influência da empresa no Paraná e Mato Grosso do Sul.

Senso assim, a assinatura do acordo ocorreu na tarde da última sexta-feira dia 01/09, durante visita do ministro a Itaipu.

Para Carlos Carboni, o apoio do ministério é essencial para atuação da empresa.

“É uma parceria importante de alinhamento das ações que estamos realizando na expansão com as políticas públicas do Governo Federal para fomentar e incentivar a atividade na região”

E acrescenta:

“Com essa parceria podemos fortalecer a economia baseada na piscicultura e aquicultura, e dar mais condições de crescimento para um setor que tem muito a oferecer na geração de renda, emprego e combate a fome”.

Simone Benassi, gerente da Divisão de Reservatório da Itaipu

Apresentou os projetos desenvolvidos pela empresa na região e sobre o mapeamento da produção de espécies nativas no lago.

Complementa ainda que:

“Foi uma apresentação técnica da economia da pesca e da aquicultura que pretendemos fomentar e expandir”..

Fonte: Imprensa Itaipu.

