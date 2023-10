Feirão de Hotel em Foz oferece oportunidade única para conhecer Foz do Iguaçu e desfrutar de brindes especiais

O Feirão de Hotel em Foz está de volta e promete encantar os visitantes com descontos imperdíveis e uma seleção exclusiva de brindes especiais.

Se você está planejando sua visita à cidade das Cataratas do Iguaçu, esta é a oportunidade perfeita para garantir sua estadia com preços vantajosos e ainda receber mimos incríveis.

As reservas com desconto

Para aproveitar os descontos oferecidos no Feirão de Hotel em Foz, você pode efetuar sua compra entre os dias 05/10/2023 e 08/10/2023.

Mas a boa notícia é que o período para utilizar suas diárias é bastante flexível, abrangendo o intervalo entre 09/10/2023 e 30/06/2024 (exceto em feriados prolongados e durante a alta temporada de férias de janeiro).

Para realizar a compra

A compra é fácil e conveniente, sendo realizada através dos Especialistas da Loumar, que podem ser contatados por telefone ou WhatsApp.

Você pode optar por pagar em até 6 vezes no cartão ou usar o PIX para garantir o pagamento à vista.

Sobre os brindes

Uma das atrações imperdíveis do Feirão de Hotel em Foz é uma oferta de brindes especiais para quem reserva um hotel durante o evento. A lista de brindes é repleta de delícias que vão tornar a sua estadia ainda mais chinesa. Além disso, as ofertas podem ser solicitadas diretamente aos Especialistas da Loumar, caso prefira.

Pacote de brindes:

1 bola de sorvete Sabores do Iguaçu – Oficina do Sorvete (um por pessoa)

1 porção de queijo coalho com melado – Confins Steak House (um por compra)

1 porção de queijo coalho com melado – Bendito Restaurante (um por compra)

1 porção de panceta suína – Hells Dogs Bar (um por compra)

1 açaí 300ml – Do Norte Açaíteria (um por compra)

1 bebida de boas-vindas – Capitão Bar (um por compra)

1 Welcome Food, tábua de Bruschetta para servir até 03 pessoas – Alfredo’s Café Bistrô (um por compra)

1 Café preto na xícara ou 01 Café Gelado de 400ml – Conut Bakery (um por compra)

Oportunidade de conhecer os hotéis de Foz do Iguaçu

Além dos descontos e das brindes exclusivas, o Feirão de Hotel em Foz também oferece a oportunidade de conhecer diversos hotéis na região. Você poderá escolher entre uma ampla variedade de opções de hospedagem e prazer do conforto e da hospitalidade que os hotéis de Foz do Iguaçu têm a oferecer.

Quantos apartamentos posso reservar?

Para tornar a experiência ainda mais especial, cada compra permite a reserva de até 9 apartamentos em uma mesma data. Isso significa que você pode planejar uma viagem em grupo ou com a família e garantir comodidade para todos os que acompanhantes.

Não perca a oportunidade de vivenciar Foz do Iguaçu de maneira única com o Feirão de Hotel em Foz.

Reserve suas diárias com desconto, aproveite as ofertas especiais e explore tudo o que essa cidade incrível tem a oferecer. Garanta sua estadia e faça memórias inesquecíveis em um dos destinos mais fascinantes do Brasil.

Fonte: Loumar.