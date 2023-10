# Isso é Churrasco onfire com Fernando & Sorocaba

18 de novembro em Foz!

Onde?

Espaço Roda Gigante

O evento de churrasco da dupla Fernando & Sorocaba desembarca em Foz do Iguaçu/PR no pró￳ximo dia 18 de novembro de 2023 com novo formato: dois palcos (palco show e palco churrasco), camarotes, ativações e atendimento premium para um público que anseia não só por um evento, mas por uma experiência inesquecível.

O grande destaque fica por conta do open churras de carnes nobres comandado por grandes chefes de churrasco, além de 3 horas de show da dupla.

Informações e Venda de ingressos: (45) 9971-7069

