A UNILA promove o 2° Festival Gastronômico e Cultural Latino-Americano em Foz do Iguaçu

A universidade realizará o evento neste domingo (28). Além disso, é importante destacar que o festival é livre e aberto à comunidade. A programação é diversificada e inclui gastronomia internacional, danças, grupos artísticos e artesanato.

É um projeto de extensão da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA).

Com o intuito de incentivar e enriquecer a cultura latino-americana, a universidade sediará o evento a partir das 13 horas, no Campus Integração, localizado na Avenida Tancredo Neves, 3147, em Foz do Iguaçu.

Além disso, é válido ressaltar que a programação é gratuita.

O principal objetivo do festival é promover a divulgação da riqueza gastronômica e cultural existente nos diferentes países da América Latina e do Caribe.

Nesse sentido, os estudantes da UNILA de vários países estão preparando iguarias para comemorar em um espaço gastronômico do evento.

Dessa forma, os visitantes terão a oportunidade de provar pratos como Tchaka, Lalo e Fritay (Haiti), Solteiritas (Colômbia), Empanadas de Pino (Chile), Alfajores (Argentina), Anticuchos (Peru), Tacos (México) e Broa de Milharina (Brasil).

A coordenadora do projeto, a professora argentina Giorgelina Tarey, destaca que os alunos terão a oportunidade de vender seus produtos, ou que fornecerão uma renda adicional para cobrir suas despesas espontâneas na cidade. Pois os próprios alunos apresentarão as comidas típicas de seus países.

Além da parte gastronômica, a programação cultural também é bastante variada, com apresentações de artistas que são alunos da UNILA.

Esses artistas combinam rap, samba e MPB para mostrar um pouco da cultura do país de origem. Dentre os nomes que se apresentam, destacam-se Guiz Diaz, Nao Ta de Vaca e a dupla Esmeraldas.

O evento também contará com apresentações de danças típicas dos países envolvidos, como San Juanito (Equador), Pollera Corola (Colômbia), Festejo (Peru), Jarabe Tapatio (México) e Tinx (Bolívia).

É importante mencionar que instituições culturais públicas e privadas, incluindo a Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, patrocinam o evento. Para saber mais sobre a programação gastronômica e cultural, os interessados ​​podem acessar o perfil no Instagram do festival: @fest.gastronomico.

Fonte: Imprensa Unila;