Filhote de Urutau Nasce no Parque das Aves

Parque das Aves anunciou o nascimento de urutau inédito, no Brasil, ontem dia 05 de outubro

O bebê urutau está no recinto da trilha de visitação sob os cuidados de seus pais.

Não há dados sobre o nascimento da espécie nos zoológicos do Brasil.

Dupla comemoração

Além de uma data muito importante para a instituição, o nasceu nesta manhã um bebê urutau (Nyctibius griseus), espécie raramente cuidada pelo homem.

Os pais do filhote incubaram o ovo por mais de 30 dias no recinto onde moram, na área “Encantos da Noite”.

Portanto, a equipa técnica do Parque das Aves verificou tudo desde o início e já foram realizados vários testes para garantir que o óvulo está fértil e o embrião está totalmente desenvolvido.

“Estamos muito felizes com esta notícia linda, que vem celebrar essa data tão importante para nós que trabalhamos aqui no Parque das Aves! Como é algo inédito, estávamos há vários dias na expectativa do nascimento, acompanhando cada etapa do desenvolvimento e observando o cuidado parental com extrema dedicação”, comenta Paloma Bosso, diretora técnica do Parque das Aves

O Filhote de Urutau

A equipe técnica já previa a possibilidade desse nascimento raro, afinal não foi o primeiro postura fértil do casal.

Antes disso, já foram registados 8 óvulos inférteis em 2021 e depois um óvulo fértil em 2022.

Sendo assim, a equipe continuou a fazer o seu melhor para permitir que os pais continuassem o seu comportamento reprodutivo.

“Mário, tratador dos animais, foi quem notou o ovo no ninho. Dias após o avistamento, as biólogas Bianca e Analy, da equipe de Neonatologia, foram até o recinto para iniciar o monitoramento, incluindo um exame de ovoscopia, que consiste em observar o interior do ovo com o auxílio de uma luz. Câmeras instaladas no recinto também ajudaram no monitoramento comportamental no período noturno, horário de pico de atividade da espécie. No dia 3, notamos o filhote bem ativo no interior do ovo e já rompendo a membrana interna. Ontem, dia 4 de outubro, notamos rachaduras na casca ovo, e hoje (5) pudemos confirmar a notícia do nascimento logo cedo”, celebra Paloma.

Tipos de hábitos noturnos

Paloma salienta que “o urutau é um caçador noturno, que voa com sua boca aberta capturando insetos. Quando resgatado, geralmente decorrente de maus-tratos, ele tende a apresentar dificuldade para se alimentar, o que compromete sua qualidade de vida em ambientes não naturais. Como o Parque das Aves acolhe a espécie desde 2011, fomos aprimorando nossos cuidados para oferecer o melhor grau de bem-estar possível a estes animais. Desde o oferecimento de itens alimentares adequados, como a criação de um espaço desenhado para a espécie, incluindo a instalação de lâmpadas que atraem insetos e não incomodam os animais. Tudo foi cuidadosamente planejado para proporcionar o maior conforto para animais tão vitimados por ações humanas”.

Fonte: Parque da Aves.