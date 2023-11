Dia 22 de novembro: Foz do Iguaçu comemora o dia dos imigrantes libaneses

A lei foi aprovada – lei nº 5.083, de 23 de março de 2022- na cidade que abriga a segunda maior comunidade libanesa do Brasil.

Nessa data celebra-se também a independência do Líbano

A cidade possui a segunda maior comunidade libanesa do país. Este dia também celebra-se a chegada daqueles que fugiram da guerra, encontraram refúgio no Brasil e alcançaram a unificação.

Esta crescente comunidade na cidade, atua em muitas áreas, incluindo medicina, direito, engenharia, comunicação e política.

E é representada por três membros libaneses do Conselho.

Ou seja, as vereadoras Anice Gazzaoui (PL) e Yasmin Hachem (MDB), e o vereador Adnan El Sayed (PSD), autores da lei que instituiu a data no calendário oficial da cidade.

Os três pontos principais do Dia do Migrante Libanês vão além de conhecer a história do povo, e celebrar sua unidade e contribuição para o desenvolvimento do Brasil, especialmente da região de Foz do Iguaçu.

Fonte: Câmara Municipal de Foz do Iguaçu.