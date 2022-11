Foz do Iguaçu vai receber Reunião dos Altos Executivos da Cier, em 2023

Anúncio foi feito durante encontro da Comissão de Integração Energética Regional (Cier), em Assunção (PY), nesta terça-feira (15).

Foz do Iguaçu vai sediar a 58ª edição da Reunião dos Altos Executivos da Comissão de Integração Energética Regional (Cier), em novembro de 2023. O anúncio foi feito pelo diretor-geral brasileiro da Itaipu, Anatalicio Risden Junior, na abertura da 57ª Reunião, que acontece de 15 a 16 de novembro, no Centro de Convenções da Conmebol em Luque, na região metropolitana de Assunção (PY).

Como presidente do Comitê Brasileiro (Bracier), Risden enalteceu o papel da Itaipu e do próprio comitê na integração energética regional, além de parabenizar os organizadores do encontro pela oportunidade de debater temas relevantes para a integração energética entre os países.

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, discursou durante a cerimônia de abertura, reforçando o papel do país vizinho no processo de integração regional, principalmente, por meio de suas duas hidrelétricas binacionais: Itaipu, com o Brasil, e Yacyretá, com a Argentina.

Também participaram da abertura os diretores da Itaipu David Krug (técnico executivo), que também é vice-presidente de geração do Bracier; André Pepitone (financeiro executivo); Luiz Felipe Carbonell (Coordenação); Mariana Thiele (jurídica); além de diretores e conselheiros paraguaios da Itaipu. Ministros da República do Paraguai; autoridades da mesa diretiva da Cier e ministros e presidentes de entidades elétricas da América do Sul, Central e Caribe completaram o grupo.

Após a abertura, vários painéis trataram sobre os desafios energéticos para a região. Na tarde desta quarta-feira (16), André Pepitone apresenta o painel “Transição energética, a ‘chave’ sustentável: ambiental e social”. Após a fala, será feita a entrega do Prêmio Cier de Inovação. Itaipu e PTI receberão o prêmio na categoria “descentralização”.

Reunião dos Altos Executivos

A reunião é o evento anual mais importante da Cier, celebrada de maneira contínua desde 1965, na qual profissionais de empresas e instituições da América do Sul, Central e Caribe são convidados a discutir temas comuns de integração energética, compartilhando experiências para o desenvolvimento do tema em seus países.

Este ano, o evento é organizado pelo Comitê Paraguaio (Pacier), coordenado pelo presidente da Administração Nacional de Eletricidade (Ande), Félix Sosa, que também é conselheiro da Itaipu. A margem direita da Binacional participou da organização do encontro no Paraguai.

A Cier é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 1965 e sediada em Montevidéu, e possui Comitês Nacionais na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai e Peru. Também congrega um Comitê da América Central e Caribe (Cecacier).

