Gramadão da Vila A está pronto para receber o Natal Águas e Luzes

Festa de abertura será neste sábado (3), com atrações já a partir das 19h. Leve a família e prepare-se para uma noite de muita emoção, risos e magia.

A Itaipu se prepara para receber a população de Foz do Iguaçu e os turistas que visitam a cidade para a abertura do Natal Águas e Luzes no Gramadão da Vila A, neste sábado (3), a partir das 19h. Será uma noite memorável, repleta de emoção e magia.

Os visitantes serão recepcionados pelos artistas circenses da Troupe Luz da Lua, que estarão vestidos com roupas típicas de Natal e vão interagir com crianças e adultos, prometendo muita diversão.

Também será o momento de admirar a decoração caprichada do Gramadão, que inclui uma árvore de Natal de 25 metros de altura, estruturas gigantes “instagramáveis”, fontes iluminadas e milhares de pontos de LED. Aproveite para fazer aquele clique caprichado e poste nas redes usando a hashtag #natalaguaseluzes.

A grande atração da noite começa logo após a cerimônia de abertura, prevista para as 20h. O espetáculo “Eu Acredito no Natal”, do grupo Despertar Produções, levará ao palco uma orquestra, cinco atores, dois acrobatas, 16 bailarinos e muitas surpresas, inclusive a chegada do velhinho mais querido da criançada. Chegue cedo para pegar um bom lugar para assistir ao show e não perder nenhum detalhe!

Se por algum motivo você não puder comparecer, ou se quiser rever essa noite mágica, o espetáculo de abertura se repete também no domingo, às 20h.

E já anote na agenda: nos dias 17 e 18, às 20h, a Felchak Produções e Eventos vai levar ao Gramadão um “espetáculo de Natal como Foz nunca viu”. Serão cinco palcos, que ficarão distribuídos pelo espaço, 125 artistas interagindo em cenários diferentes e figurinos exclusivamente preparados para emocionar aqueles que acompanharem a “Vila Encantada de Natal”.

Além disso, ao longo de todo o mês, o Gramadão será sede da tradicional Casa do Papai Noel e da Casa de Brinquedos, que receberá doações para a “Campanha de Natal”, em parceria com a RPC e com o Sesc. Todas as atrações são gratuitas e abertas ao público.

A programação no Gramadão da Vila A é de responsabilidade da Itaipu Binacional, uma das organizadoras do Natal Águas e Luzes, juntamente com a Prefeitura Municipal, Fundação Cultural, Fundo Iguaçu, Sindhotéis e Núcleo da Avenida Brasil, com apoio da Panorama Home Center, Promix e Eletromil, e promoção da RPC TV. O investimento da Itaipu com o Natal é da ordem de R$ 4,3 milhões.

Presente para Foz

A abertura oficial do Natal Águas e Luzes aconteceu nessa quinta-feira (1º), na Praça da Paz. E foi em grande estilo, com direito a chegada do Papai Noel de helicóptero e uma das maiores árvores de Natal de todo o Estado.

Na cerimônia de abertura, o prefeito Chico Brasileiro destacou a importância da parceria com as instituições envolvidas no Natal Águas e Luzes para promover uma festa destinada aos turistas, mas, principalmente, à população, em vários locais da cidade. “Natal é acima de tudo celebrar a vida, especialmente depois de superarmos o pior de uma pandemia. É o momento de dar as mãos, olhar o futuro e acreditar em Foz do Iguaçu”, destacou o prefeito.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Anatalicio Risden Junior, também mencionou a importância das parcerias, que permitiram a realização do segundo ano do Natal Águas e Luzes de Foz do Iguaçu. “Fico muito feliz em fazer parte novamente desse grande Natal. É um momento de esperança, em que temos que olhar com desejo de muitas coisas boas para Foz do Iguaçu e para o nosso país.”

Créditos: Divulgação/Itaipu Binacional.