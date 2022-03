Hackatour Cataratas: últimos dias para inscrições e palestras de aquecimento

Maratona virtual vai distribuir R$ 8 mil em prêmios, além de ajudar a transformar ideias em negócios.

Está tudo pronto para a primeira edição do Hackatour Cataratas de 2022. A maratona de criação e desenvolvimento de inovações começa nesta quinta-feira (17) de forma híbrida (presencial na UniAmérica Descomplica e on-line). As inscrições devem ser realizadas pelo link https://www.eventspro.com.br/e/hackatour-cataratas.

Ao todo, o evento vai distribuir R$ 8 mil em prêmios para as melhores equipes, que além disso terão a oportunidade de transformar suas ideias em negócio, e apresentar os seus projetos no Festival das Cataratas, que ocorre nos dias 30 de novembro, e 1º e 2 de dezembro, em Foz do Iguaçu.

Como aquecimento, esta semana teremos duas apresentações ministradas pelo Sebrae nas redes sociais do Hackatour Cataratas. Nesta segunda-feira (14), às 15h30, Perseu Bastos irá falar sobre “Economia Circular como um fator de desenvolvimento sustentável”. Já nesta terça-feira (15), às 17h, Maísa Silvestre vai apresentar cases de inovação.

O Hackatour Cataratas tem como público-alvo pessoas com conhecimento ou experiência nas seguintes áreas: desenvolvimento web, análise de sistemas; UX; engenharia; empreendedorismo de tecnologia; cidades inteligentes; assim como estudantes das áreas de Turismo, Hotelaria e Administração.

Ao longo dos três dias, os participantes terão à disposição um time de mentores especialistas em diversas temáticas, além de workshops e palestras. “Quem participar do evento, terá acesso a um conhecimento importante sobre temas como ideação, prototipação, validação, tendências e inovação no turismo”, destaca a coordenadora do Hackatour Cataratas, Elaine da Luz.

As três melhores equipes do Hackatour Cataratas serão premiadas com, respectivamente, R$ 4 mil, R$ 3 mil e R$ 1 mil.

Hackatour Cataratas

De 17 a 20 de março – Híbrido (UniAmérica Descomplica e on-line)

Mais informações: https://www.hackatour.com/

Créditos: Festival das Cataratas.