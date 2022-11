Hidrogênio verde, agronegócio e cidades inteligentes são temas de palestras do PTI-BR no RIW

Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) está participando, entre 08 e 11 de novembro, do Rio Innovation Week.

Com o objetivo de apresentar soluções e projetos nas áreas de hidrogênio verde, agronegócio e cidades inteligentes, o Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) também está promovendo uma série de palestras durante a programação do Rio Innovation Week (RIW).

O evento, voltado para a exposição de tecnologias, inovações e geração de negócios, está sendo realizado entre 08 e 11 de novembro, no Pier Mauá (RJ), reunindo empreendedores, profissionais, investidores, instituições de pesquisa, academia e governo de diversas áreas.

Já no primeiro dia de evento, o diretor de negócios e inovação do PTI-BR, Rodrigo Regis, trouxe para o Palco Impact Hub, “O potencial do hidrogênio verde no Brasil + Programa IH2 BR”. A palestra levantou temas importantes como a descarbonização da matriz energética mundial, Acordo de Paris, Agenda 2030 e os cenários no País.

De acordo com Regis, a educação e o empreendedorismo são vetores do desenvolvimento econômico. “O Brasil tem potencial para ser um fornecedor de energia renovável para o mundo”, pontuou. O diretor de negócios e inovação complementou afirmando que isso pode ser alcançado por meio de “conexões, inovação, formação de pessoas e valorização do capital intelectual”. Para isso, a instituição tem desenvolvido diversas iniciativas, como projetos por meio da planta de hidrogênio e do programa IH2Brasil (inovação em hidrogênio verde).

Segundo o diretor superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido, o Parque Tecnológico atua para fomentar o empreendedorismo inovador e a formação de capital intelectual. “Com o compartilhamento de conhecimento e o trabalho em conjunto com universidades, buscamos ter como resultado o desenvolvimento econômico e de toda a cadeia produtiva de hidrogênio verde”, destacou.

Cidades inteligentes + hidrogênio

A temática de cidades inteligentes também teve um espaço de destaque no RIW. Na quarta-feira (09), no Palco Sociedade, o analista de negócios e inovação do PTI-BR, Rafael Campos, apresentou em conjunto com o presidente do conselho de administração da Brasil Soberano, Gustavo Lemes, a palestra: “Construindo cidades mais resilientes: Centros de Gestão Integrada como ferramentas de transformação”. Entre os assuntos comentados estiveram cidades inteligentes, desenvolvimento de tecnologias e a eficiência de infraestruturas urbanas. Os cases do Programa Vila A Inteligente, Índice de Sucesso do Usuário (ISU), Edital Smart Vitrine, Laboratório de Infraestutura da Qualidade (LIQ) e o Centro de Exelência em Smart Cities também ganharam visibilidade na apresentação.

O hidrogênio verde esteve mais uma vez em evidência no palco do RIW, na tarde desta quinta-feira (10), o diretor técnico, Rafael Deitos, falou sobre “Hidrogênio verde, vetor de inovação e descarbonização para o setor de energia”, no Palco Clean Up The World. Durante sua apresentação, o diretor falou sobre os gases de efeito estufa (GEE) ao clima do planeta; desafio global para a descarbonização; efeito da descarbonização para o clima; desafios para a transição energética e sobre as ondas tecnológicas do hidrogênio. Deitos também abordou o Plano Nacional de Hidrogênio, a matriz energética brasileira e a visão de futuro sobre descarbonização e inovação.

Agronegócio

A programação de palestras do PTI-BR se encerra nesta sexta-feira (11), quando a analista de negócios, Larissa Schmoeller, apresenta em parceira com o Grupo Fienile, o case do “Espaço Impulso​ – Transformação Digital no Agronegócio”, no palco Palco Agro RIW Tech, às 16h30.

Créditos: Eddie Machado/PTI.