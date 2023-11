Hmcc inaugura o primeiro Healing Garden de Foz

O Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC) inaugurou nesta sexta-feira (24) o Jardim de Cura, primeiro Healing Garden do hospital de Foz do Iguaçu.

O projeto é um investimento da Itaipu Binacional por meio do Grupo de Trabalho Itaipu Saúde (GT Saúde), e custou aproximadamente R$ 365 mil.

O jardim de 146,88 m² fica de frente para a capela do hospital, com muito sol, flores e plantas naturais hipoalergênicas, além de cores, aromas e texturas para estimular os sentidos.

Além disso, o espaço conta com bancos para relaxar e um local para oração, meditação. É um espaço para proporcionar um ambiente acolhedor onde pacientes e familiares de todas as religiões possam desfrutar.

Sobre o Projeto

O projeto do jardim foi uma doação ao HMCC pela arquiteta Elisa Porto, sendo assim, o local é especialmente para proporcionar um ambiente acolhedor, onde pacientes e familiares possam ter à disposição um espaço para todas as crenças e propício para orações e reflexões, além de ser um local para suporte e auxílio no restabelecimento da condição de bem-estar do paciente.

“Para nós é uma honra sermos escolhidos pelo GT Itaipu Saúde para desenvolver um projeto tão importante como esse. Temos a certeza de que nossos pacientes farão um bom uso do espaço, e os resultados terapêuticos e humanizados serão logo percebidos. Todos ganham com um espaço como esse”, pontuou o diretor-superintendente do HMCC, Gilmar de Oliveira.

Já para Kleber Vanolli, “o HMCC está de parabéns porque se preocupou em ter um espaço assim, um jardim para que as pessoas efetivamente possam passar os momentos em que estiverem no hospital de forma agradável”.

A cerimônia de abertura também contou com a presença do conselheiro de administração da Itaipu, Michele Caputo, e de membros da diretoria, colaboradores, médicos e pacientes da Fundação Itaiguapy de Saúde. “O negócio da saúde é diferente. É preciso coragem.

Primordialmente, o Hospital Costa Cavalcanti aprimora o atendimento humano aos pacientes por meio de um ambiente focado no conforto e na dignidade humana, que respeita as necessidades e a espiritualidade dos pacientes, que entende a abrangência da doença e atende às necessidades dos pacientes.

