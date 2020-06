Hospital Municipal contabiliza 45 altas de pacientes recuperados da Covid-19

De domingo a quarta foram registradas oito altas hospitalares de pacientes com idades entre 2 e 77 anos

Referência no Estado do Paraná para atendimento a pessoas diagnosticadas com a Covid-19,

o Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL), em Foz do Iguaçu, já registrou 45 altas de pacientes recuperados do novo coronavírus.

De domingo (21) a quarta-feira (24) a unidade registrou 8 altas hospitalares de pacientes com idades entre 2 e 78 anos. São 4 homens, 3 mulheres e uma criança. Seis pacientes são moradores de Foz do Iguaçu e dois são de Medianeira e Santa Terezinha de Itaipu.

Todos os pacientes receberam orientações sobre os cuidados a serem tomados e um alerta para que procurem o Plantão Coronavírus ao perceberem qualquer sinal de desconforto. Alguns seguem sendo monitorados pela Vigilância Epidemiológica. A telemedicina também faz o acompanhamento de pacientes.

“Cada alta é um motivo de vitória, especialmente neste momento em que vivemos, com aumento significativo dos casos. Reforçamos o pedido para que a população se cuide, se possível, não saia de casa e mantenha todos os cuidados necessários”, disse o diretor do Hospital, Sergio Fabriz.

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou, até a data de ontem, 545 casos do novo Coronavírus em Foz do Iguaçu. Destes, 306 já estão recuperados, 213 estão em isolamento domiciliar, 18 pessoas (moradoras de Foz) estão internadas e o município também contabiliza 8 óbitos.