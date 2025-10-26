Iberê Thenório inspira ação contra a desinformação climática em webinar da Itaipu

Como diferenciar fatos de fake news, de desinformação climática quando o assunto é o futuro do planeta?

Essa foi a grande questão que moveu o webinar promovido pela Itaipu Binacional, que recebeu o jornalista e divulgador científico Iberê Thenório, criador do aclamado canal Manual do Mundo, com mais de 26 milhões de seguidores.

Durante o encontro virtual realizado na última quinta-feira (23), Iberê conduziu uma conversa necessária sobre as mudanças climáticas, os perigos da desinformação e o papel da COP30, que será realizada em Belém (PA), na busca por soluções reais para os desafios ambientais que já afetam o mundo inteiro.

“É essencial entender como as notícias falsas distorcem nossa percepção da realidade e como cada um de nós pode ser parte da solução”, destacou Iberê, reforçando a importância da educação midiática como ferramenta de defesa coletiva contra as fake news.

A conversa contou também com a participação de Stela Guimarães de Moraes, chefe da Assessoria de Comunicação Social da Itaipu, e Joselani Soares, jornalista e educadora ambiental da Binacional.

Juntas, elas trouxeram um panorama sobre o trabalho contínuo da Itaipu no enfrentamento à desinformação climática e na formação de jovens conscientes por meio dos 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental espalhados pelo Paraná e sul do Mato Grosso do Sul.

Educação Ambiental

A Itaipu vem ampliando suas ações de educação ambiental e governança participativa, inspirando comunidades a compreender o impacto das mudanças climáticas — e agirem com base em dados e ciência.

Recentemente, Iberê também lançou um vídeo mostrando as “áreas secretas da Itaipu”, que já ultrapassou 800 mil visualizações em poucos dias, despertando o interesse do público pela engenharia e inovação por trás da maior geradora de energia limpa do planeta.

“Sou fã do trabalho da Itaipu. Quando a gente conhece de perto, percebe que é algo grandioso e extremamente sério”, afirmou Iberê.

Para Stela Guimarães, a parceria entre Itaipu e o Manual do Mundo reforça um compromisso compartilhado: “Tanto Iberê quanto Itaipu acreditam na força da informação verdadeira e da educação ambiental para transformar realidades.

Trabalhamos hoje em 434 municípios do Paraná e Mato Grosso do Sul, e levamos esse movimento também para Belém, em conexão direta com a COP30.”

O vídeo completo do webinar está disponível no canal oficial da Itaipu no YouTube e pode ser assistido neste link.

Assista, compartilhe e faça parte dessa corrente por um futuro mais consciente e sustentável.

Fonte: Imprensa IB.

