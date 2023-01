Iguassu By Bike: Uma Verdadeira Imersão Na Cultura, História E Belezas Naturais

O Iguassu by Bike é uma opção diferente para quem quer conhecer os atrativos de bike em Foz do Iguaçu, eles têm como missão apresentar a tríplice fronteira de uma maneira única, gerando por meio do cicloturismo um sentimento de pertencimento ambiental.

Cataratas do Iguaçu

O passeio principal é feito nas Cataratas do Iguaçu entre trilhas internas com contato direto com mata atlântica, além de pontos históricos pouco explorados.

Existem trajetos curtos e longos, são de fácil acesso, e as crianças também podem participar!

Outros passeios oferecidos são

Itaipu by bike (Uma das maiores hidrelétricas do mundo)

Quintal de casa – em cachoeiras escondidas na fronteira

Pedal com Yoga – atividade realizada dentro do Parque Nacional

Saiba as indicações de quem já conheceu:

Travellers’ Choice – Os melhores dos melhores / TripAdvisor

2022 – recomendado por 100% dos visitantes!

Entre em contato para maiores informações!