Inscrições abertas para Mestrado e Doutorado

Estão abertas até 22 de setembro inscrições para seleção em tempo integral de programas interdisciplinares de mestrado e doutorado em Energia e Sustentabilidade.

Entretanto, para ingresso no primeiro semestre de 2024.

Das vagas tanto de mestrado quanto de doutorado, um terço é destinado a ações afirmativas, incluindo pessoas autodenominadas negras (pretas ou pardas) e pessoas com deficiência.

Primordialmente, haverá também ofertas de vagas adicionais para candidatos indígenas, quilombola, autoproclamado transexual, refugiados, solicitantes de refúgio, ou portadores de visto humanitário.

Sobretudo, para informações completas, links para inscrições e formulários, consulte Edital 22/2023/PPGIES (Mestrado) e Edital 23/2023/PPGIES (Doutorado)

As inscrições e os cursos são gratuitos.

O Projeto para inscrição

O processo seletivo inclui análise do projeto de pesquisa e entrevista online. No ato da inscrição, os candidatos deverão indicar a direção de pesquisa de interesse e designar potenciais orientadores de acordo com a disponibilidade das vagas listadas no anexo do edital.

O projeto de pesquisa deverá incluir uma proposta que corresponda à área de estudo do orientador acadêmico.

Acima de tudo, o prazo final é 22 de setembro, similarmente são 18 vagas no mestrado e 18 no doutorado.

Em suma, as informações são:

Inscrições abertas até 22 de setembro

Vagas: 18 vagas de mestrado e 18 vagas de doutorado, divididas em duas áreas de estudo.

Etapa de seleção: análise do projeto de pesquisa e entrevista online

Curso presencial gratuito.

Fonte: Imprensa Unila.