Internet das Coisas é tema de debate no Latinoware 2022

Assunto foi abordado durante palestra na 19ª edição do Congresso Latino-Americano de Software Livre (Latinoware), realizado em Foz do Iguaçu.

Desde que surgiu, o conceito de Internet das Coisas (IoT) é tema obrigatório quando se discute tecnologia. E a passos largos, gigantes da indústria têm percebido vantagem ao investir em produtos que entregam ao público, a sensação de vivenciar o futuro, por meio de dispositivos conectados a essa nova realidade.

Mas será que ao desenvolver esses aparelhos, todos os requisitos técnicos e não técnicos estão sendo levados em conta? Qual será o impacto disso nos próximos anos? Esse é o questionamento realizado pelo empresário, escritor e CTO na O.S. Systems Development Lab, Otávio Salvador, durante palestra na 19ª edição do Congresso Latino-Americano de Software Livre (Latinoware).

No debate “Dispositivos IoT, pero no mucho”, o profissional falou sobre como o dispositivo IoT pode ser usado de forma estratégica nas empresas. “Fizemos uma comparação com o nosso cérebro onde a gente pode aprender novas habilidades ao decorrer da nossa vida e nada impede que os dispositivos também façam isso”, afirmou.

Otávio fez uma comparação com a Smart TV, onde podemos assistir filmes e séries e ao mesmo tempo usá-la para fazer diversas outras coisas, como controlar a automação de casa e fazer vídeo chamadas. “Hoje, temos uma infinidade de dispositivos que estão mais conectados. Poucas empresas tem feito o uso do IoT de modo a evoluir os dispositivos em seu tempo de vida. O IoT pode ser muito mais impactante nos próximos anos, porque não está reduzido a sanções. É uma ferramentas transversal”, explicou.

Troca de experiências

Já sobre o congresso, o palestrante destacou que “O Latinoware pode ser visto um Hub da comunidade onde a gente consegue aprender, ensinar e trocar experiências. Isso é fantástico”, ressaltou Otávio.

A palestra do empresário, escritor e CTO na O.S. Systems Development Lab, Otávio Salvador, integrou o cronograma de atividades do Latinoware, evento organizado pela Itaipu Binacional e pelo Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR).

Realizado entre 2 e 4 de novembro, no Hotel Golden Park em Foz do Iguaçu, o congresso contou com mais de 2.000 participantes e mais de 45 caravanas de todo o Brasil, Paraguai e Argentina. Foram mais de 300 atividades, com cerca de 400 horas de palestras, minicursos e workshops ligados ao universo da tecnologia da informação e da comunicação.

Créditos: Suelen Bicicgo/Latinoware.