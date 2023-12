Itaipu Binacional participa da COP 28 em Dubai

A Itaipu Binacional participará da COP 28 em Dubai para apresentar os resultados de seus esforços desenvolvidos dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU.

Programação

No primeiro painel na Conferência, neste sábado (dia 2), às 16h30 horário local e 9h30 no horário de Brasília, o diretor-geral brasileiro Enio Verri falará da importância estratégica da Agenda 2030.

Local em que os ODS estão inseridos, e da necessidade de cooperação internacional para implantação do desenvolvimento sustentável.

Em seguida, no domingo, a pauta é a transição energética e desfossilização a partir da economia circular, com participação do PTI.

A instituição recebe investimentos da Itaipu para pesquisas em energia renováveis, entre outras iniciativas dentro das Agenda 2030.

Senso assim, o PTI falará sobre o biogás como recurso energético eficiente para a sustentabilidade.

Abordar os efeitos das alterações climáticas através de soluções hídricas e energéticas será o tema de discussão da próxima segunda-feira.

Na mesa de especialistas e autoridades deste projeto, o gerente-geral também falará sobre os métodos desenvolvidos pela Itaipu.

Em suma, incluindo o manejo da vegetação fluvial, a recuperação de poços e áreas danificadas e o monitoramento regular da qualidade da água em córregos e rios.

Ao longo dos anos, a usina restaurou mais de 800 fontes de água e protegeu mais de 100 mil hectares de floresta.

Primordialmente, a meta do projeto Itaipu Mais que Energia é aumentar para 9 mil o número de poços de água protegidos.

Na quarta-feira, dia 6, ao final, serão mostradas as práticas de aproveitamento de resíduos sólidos.

Por meio da colaboração com municípios e empresas, a Itaipu investe na proteção ambiental e trabalha para gerar empregos e renda em comunidades vulneráveis.

Além disso, dos painéis, a empresa participará também de reuniões bilaterais e encontros com entidades como a International Hydropower Association (IHA), ligada ao setor de energia, e o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (Undesa).

Fonte: Imprensa Itaipu Binacional.