Itaipu Binacional – Turismo

Venha conhecer a grandiosidade de Itaipu Binacional!

Localizada na região oeste do Brasil, na fronteira com o Paraguai, a Itaipu Binacional é uma impressionante obra, e esta entre as maiores usinas hidrelétricas do mundo.

Uma verdadeira maravilha da engenharia moderna, com capacidade para gerar uma quantidade incrível de energia limpa e renovável.

Ao visitar Itaipu Binacional, você terá a oportunidade de se maravilhar com a imensidão dessa estrutura magnífica.

Os passeios oferecidos são diversos

Acompanhados por guias especializados, você poderá explorar suas instalações e aprender sobre seu funcionamento de forma interativa.

Desde visitas panorâmicas até experiências mais imersivas, como o circuito especial que permite adentrar a usina e conhecer de perto suas enormes turbinas.

Além disso, ao visitar Itaipu, você poderá apreciar as belezas naturais que a cercam.

A usina é um exemplo de cooperação entre Brasil e Paraguai, que juntos trabalham para suprir a demanda energética de forma eficiente e responsável.

Pois, região conta com uma fauna e flora exuberantes, com áreas preservadas que abrigam diversas espécies de animais e plantas.

É uma oportunidade única de aprendizado e conscientização sobre a importância da energia sustentável.

Ao conhecer Itaipu, você estará confiante para a disseminação desses valores e se inspirando a adoção de práticas mais atraentes em seu dia a dia.

Além disso, você poderá desfrutar de momentos de contemplação e tranquilidade em meio a paisagens deslumbrantes, como o Lago de Itaipu, que se estende por mais de 1.350 km².

Portanto, não perca a chance de visitar Itaipu Binacional e vivenciar uma experiência inesquecível.

Itaipu Binacional, um dos maiores empreendimentos do mundo em geração de energia hidrelétrica e uma atração turística imperdível!

O passeio panorâmico é uma opção perfeita para quem quer admirar a grandiosidade da usina de um ângulo privilegiado.

Durante o trajeto, os visitantes têm a oportunidade de aprender sobre a história e os detalhes técnicos da construção da usina, além de conhecerem a região da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

Já o passeio técnico leva os visitantes a uma jornada mais aprofundada pela usina, passando por locais como as galerias de adufas e as turbinas geradoras.

É uma chance única de ver de perto o local de produz e distribui energia hidrelétrica para milhões de pessoas em toda a região.

E para quem busca ainda mais aventura, há também o passeio de Katamarã pelo lago de Itaipu.

Nessa opção, os turistas podem desfrutar de uma vista deslumbrante da usina e do lago, além de conhecerem um pouco mais sobre a fauna e flora da região.

Senso assim, não importa qual passeio você escolha, uma coisa é certa: você será impactado pela grandiosidade e importância de Itaipu Binacional.

Além de ser uma atração turística, a usina é um exemplo de como a tecnologia e a sustentabilidade podem ser combinadas para produzir energia limpa e renovável.

Venha nos visitar e descubra por que Itaipu Binacional é uma das sete maravilhas da engenharia moderna!

Saiba mais sobre o turismo na região!

Fonte: Itaipu Binacional.

Fotos: Sara Cheida, Edino Krug, Rafa Kondlatsch, Rubens Fraulini.